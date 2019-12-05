響應公益挺社福　黃偉哲力薦庇護工場年菜伴手禮

▲台南市長黃偉哲等人力薦庇護工場年菜伴手禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

料好實在又有愛，台南市農會響應公益挺社福，廣邀民眾食暖心年菜過好年，12月5日市長黃偉哲與勞動力發展署雲嘉南分署劉邦棟分署長、各區農會與陳秋宏議員等人，協力行銷多家庇護工場產品，力促「十全食美」年菜及多項年節好禮預購，歡迎民眾力挺庇護工場，踴躍購買圍爐菜餚與伴手禮響應公益送溫暖。

市長黃偉哲表示，庇護工場所推出的年菜健康可口，可謂用平價級消費，享受五星級美味，又具備社會公益的意義。感謝庇護工場的大愛與社會各界的付出，讓社會更顯光明溫暖，台南是個有愛城市，邀請大家在過年時節採購庇護工場的年菜與各式禮盒，將利潤歸予社福機構，讓社會更彰顯溫暖。

台南市勞工局指出，感謝官田區、麻豆區、六甲區、七股區、新營區、柳營區、新化區等農會總幹事暨代表出席與台南市總工會、大台南總工會、台南市職業工會總工會等來賓來到現場共襄盛舉，庇護工場作為培訓身心障礙朋友的重要基地，希望身心障礙朋友經由適切訓練習得自力更生的能力，今年喜憨兒基金會的「愛點心」庇護工場，與知名餐飲阿霞飯店公益合作，及透過漢典食品的技術指導，推出豐盛年菜組合；還有蓮心園基金會的庇護農藝工場熱銷的無毒生菜沙拉、越光米、純手工製作的紫蘇梅及蛋捲禮盒，展翼烘焙庇護工場的酥脆手工餅乾禮盒。此外，民眾若有客製化印刷的需求，也歡迎與創義及吉茂庇護工場接洽聯絡。

勞工局進一步說明，年菜組合有龍鳳呈祥（干貝雞湯鍋）、珠圓玉潤慶團圓（滷蹄膀）、春江水暖富貴鴨、金縷銀絲財源滾及各項廣受喜愛的岩燒客家豬肉、義式香烤豬肋排、醬烤雞腿、麻油猴頭菇湯等豐盛菜餚來滿足民眾過年好食食好的胃，單一道菜428元起，5道菜的套餐組合價2788元起，喜憨兒年菜訂購截單日為1月10日，最後宅配日是1月17日，常態商品全年均可訂購。年菜菜色已協請農會聯銷中心的年終特賣DM促銷預購，敬請多加支持。