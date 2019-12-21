韓國天團(G)I-DLE來台南演出　市府端出12道台南知名小吃款待

▲韓國偶像天團(G)I-DLE首度抵台，台南市政府特別在演唱會前，安排(G)I-DLE與台南美食的見面會，並與現場粉絲相見歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



韓國偶像天團(G)I-DLE，21日晚上首度抵台，受邀將在台南市政府舉辦的耶誕跨年演唱會演出，為了展現款待客人的熱情，市府特別在演唱會前，安排(G)I-DLE與台南美食的見面會，並與現場粉絲相見歡。





(G)I-DLE成員表示，大家都是第1次來台南，剛抵達就感受到台南的熱情。為了展現台南好客的一面，盡地主之誼，市府特別邀請到之前為林志玲婚宴菜色操刀的晶英酒店行政總主廚盧偉強，比照林志玲大婚時，市府準備台南12禮的規格，挑選最能代表台南的特產，精心料理出12道特色小吃，希望讓每位成員能一次品嚐到台南各式各樣的美食。





市府新聞處表示，這12道迎賓小吃，包括碗粿、米糕、肉圓、清燙牛肉湯、海鮮粥、浮水魚羹、虱目魚肚、蚵捲、烏魚子、蟳丸、古早味香腸及棺材板等，不僅滿足味蕾，也希望透過偶像團體的加持與推薦，行銷台南，同時也讓國內外遊客認識台南、愛上台南。



(G)I-DLE是韓國Cube娛樂旗下的6人女子音樂組合，6位成員包括美延、Minnie、穗珍、小娟、雨琦及舒華。團名意味著擁有獨特個性的6人所組成的團體。團徽結合英文的「i」及韓文的「들」，有著將各位不同個性的女孩聚集起來的意義。



市府新聞處指出，21日晚上在永華市政中心西側廣場登場的大型晚會，有許多粉絲在20日晚就來排隊卡位，相信12月28日演唱會在另一天團Astro的助攻下，也將吸引龐大人潮朝聖。