盤中藝術果凍花　亞餐創意教學創南台灣高職之先

▲亞洲高級餐旅學校，將現今最流行的飲食美學「盤中藝術〜果凍花」引入校園，創南台灣高職之先聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



以餐飲為專業的亞洲高級餐旅學校，除了學習傳統與現代餐飲菜餚外，對各類創意料理之學習與開發亦不遺餘力，本學年度特別將現今最流行的飲食美學「盤中藝術〜果凍花」引入校園，創南台灣高職之先聲，除校內師生共學外，亦邀請國中端合作學校的老師參與，達到共學、共享、共好之教育目標。





引進此項創意教學的亞餐餐管科主任彭聖傑表示，近年來市場上出現一股果凍花製作的風潮，亞餐身為餐飲專業學校，自當將這一份新知識、新技能引進校園，讓餐飲教學能與時俱進，且系統更形完整，故特別自台北請來「美國密西根MNS台灣創意果凍藝術碩學講師」陳暳陵老師，設計了一連串的專業課程。陳老師思及果凍花教學之推廣，欣然前來亞餐，其目的雖然主要在學生身上，但為了讓果凍花教學融入校園，而不只是火花似地短暫閃爍，故歡迎老師也加上研習行列。





當成果最後呈現時，上課的師生眼睛皆被其顯現的美麗驚艷，並不時發出讚嘆聲；但陳老師不只注重食物展現的美感，對食材之要求亦相當嚴格，他堅持食材必須天然，且絕不添加任何人工原料，甚至連選用的器具也完全符合食用衛生安全，絕無妥協空間。

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陳一鳴校長進一步指出，餐飲講求色香味俱全，「色」字擺在第一位，顯見視覺享受在餐飲料理的重要地位。亞餐除用嚴格的教學為學生的技能紮下堅實的基礎外，更希望能讓學生學習到最新的市場技術，故積極邀請擁有專業技術及國際評審資格的老師來授課，就是希望校內不論是老師或學生，都能更進一步學習更專業的技術，開拓更寬廣的視野，而且能在冷硬的基本功技能訓練外，融入溫潤的美感，展現餐飲的全面性。

未來亞餐將透過一系列的討論、研議發展為學校特色課程，並期待透過課程學習，研發出一系列美不勝收的伴手禮，方便學生自行創業，達到產學合一的效果。

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