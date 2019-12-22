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蔡英文盛讚「罷韓、挺韓」民主素養　韓國瑜PO綠布條諷：史上最大遮羞布

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▲Wecare高雄臉書PO文反擊韓國瑜及挺韓民眾。（圖／翻攝Wecare高雄）

▲Wecare高雄臉書PO文反擊韓國瑜及挺韓民眾。（圖／翻攝Wecare高雄）

記者陶本和／台北報導

高雄罷韓、挺韓遊行21日落幕，總統蔡英文在臉書感謝警察、消防與大眾運輸的人員，並強調台灣人展現最大民主素養，也向高雄人致敬；至於國民黨總統候選人韓國瑜則貼出罷韓團體的照片，諷刺「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」。

「罷韓」、「挺韓」兩個訴求完全相斥的團體，同時舉行大型的遊行活動，所幸最終在平安未有衝突下落幕。在遊行過去，蔡英文在臉書上，首先感謝維持現場狀況的警察、消防同仁和大眾運輸工作人員的費心引導。

蔡英文也提到，這次活動兩方訴求不同，台灣人民仍展現最大的民主素養，這也代表台灣的公民意識日漸成熟，「這是一堂珍貴的民主課，我也要再次向高雄人致敬，我們執政以來，特別在乎高雄的城市發展，中央全力來支持高雄的建設。」

蔡英文表示，她知道高雄市民在乎高雄，在乎台灣的心情跟她一樣，高雄市民帶著熱情、家人、孩子走上街頭，帶著創意口號跟標語，表達We care KAOHSIUNG的心聲，「市民是城市的主人，人民是國家的主人。我會和大家一起堅持到最後一刻，明年1月11日，讓我們一起用愛團結守護台灣！」

至於韓國瑜，則在21日於臉書上表示，出一張罷韓團體高舉綠布條的照片，寫下，「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」，也標註「我越黑你們越挺」等批評罷韓團體、參與遊行高雄人膨風。

針對韓國瑜的貼文，綠營人士表示，政治人物立場不同難免，但把一般國民當成攻擊對象的狀況則是絕無僅有，像韓國瑜這樣先動員韓粉到高雄對付自己市民，事後又公開辱罵上街反對自己的港都鄉親，在台灣民主史上真的是破天荒，「這不但凸顯他個人的心理素質的低落，把不同立場者視為寇讎的格局更令人不忍卒睹。」

▼韓國瑜PO文提及罷韓隊伍的「光復高雄」布條是「遮羞布」。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

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