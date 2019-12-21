就是要聲援Wecare！李正皓辦「韓式情歌日」　蔡沁瑜開嗓一同歡唱

▲李正皓臉書上舉辦韓式情歌日。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

「1221Wecare台灣大遊行」21日將於挺韓遊行在高雄正面互尬，韓粉、反韓民眾各擁其裝扮上陣，就為表達自身想法。新北第8選區立委候選人李正皓也在自己的臉書粉專上舉辦「韓式情歌日」以歡樂的氣氛隔空替高雄人民集氣，直接表態「聲援Wecare」唱出多首調侃韓國瑜相關的歌曲，引起網友熱烈討論。

親民黨立委候選人李正皓19日就曾表示，挺韓與反韓活動，其實根本沒必要辦在同天、同城市，「如果發生什麼事情，要真的負責任的還是韓國瑜」，更提到倘若發生衝突，就沒有所謂的挺韓贏或是罷韓贏，而是台灣的民主輸、高雄輸。

▲李正皓認為反韓、挺韓不該辦在同一日。（圖／ETtoday攝影中心）

李正皓21日上午11時在粉絲專頁上特別舉辦「韓式情歌日」，表明就是聲援Wecare遊行，並找來劉宥彤、蔡沁瑜、郭昕宣、吳怡萱等人分別演唱《講什麼山盟海誓》、《背叛》、《體面》、《在樹上唱歌》、《講真的》等歌調侃韓國瑜。

下方網友也熱烈回應，「真的是太有創意」、「笑到哭！一開始燈光可以更有戲」、「比朱立倫的聽海好很多！」、「郭辦真的很認真在幫李正皓競選」。