同場較勁意味濃厚　李永萍、賴品妤「先後到金龍市場拜票」

▲李永萍22日將與韓國瑜同台。（圖／翻攝自Facebook／李永萍）

記者康心禹／綜合報導

2020大選倒數21天，新北市第12選區藍綠兩黨候選人李永萍、賴品妤20日先後到汐止金龍市場拜票，兩人上個月30日也都選在萬里行政綜合大樓舉辦萬里競選總部成立大會，同場較勁意味濃厚。

李永萍今天早上先到東勢街與北勢街口、橫科路與民權路口向民眾拜票，再前往金龍市場和新北市議員白珮茹會合。她表示，今天主要是來市場向民眾問好，順便宣傳這周日在汐止綜合運動場舉辦的「挺庶民、滅網軍」團結造勢晚會，當天韓國瑜也會到現場，邀請大家共襄盛舉。

▲蘇巧慧今天陪同賴品妤到金龍市場拜票。（圖／賴品妤競選團隊提供）

而賴品妤在新北市第5選區立委候選人蘇巧慧的陪同下也到金龍市場拜票，她說兩人已經約定好很久了，特別選在今天是為了要宣傳晚上在金龍國小舉辦的「護國保台」晚會，希望大家前來支持。

蘇巧慧表示，「今天特別放棄自己的行程到汐止為品妤加油，是因為希望有更多民進黨立委可以進到國會一起為台灣努力，品妤不只有美麗的外表，對國家方向和政策都有非常清楚的想法，非常值得被送進立法院。」

賴品妤近日頻頻對李永萍開炮，根據綠營內部一份民調顯示，賴品妤選情從一開始落後20%，已經急起直追，現在僅落後對手李永萍3%；但也有消息指出，賴品妤競總成立時出席人數竟不到李永萍的一半，被認為根本是假民調。