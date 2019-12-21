剩21天！蘇巧慧透早奔「樹林菜市場發送桃花巧抹布」　親民之舉民眾衝握手

▲蘇巧慧不只想要當選，而是希望可以提攜更多民進黨後輩。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

距離2020大選僅剩21天，新北第四選區候選人蘇巧慧卯足全力的拜票，21日上午來到樹林博愛市場，沿街發送桃花巧抹布，希望可以讓選民感受到她親民的一面，不少民眾聽到也紛紛上前握手祝福。此外，蘇巧慧也在臉書上宣布22日賴清德也將到樹林、新莊一帶加入蘇巧慧的車隊遊行。

日前蘇巧慧與新北第10選區立委候選人吳琪銘同框，吳琪銘表示上任以來就跟蘇巧慧積極推動「板新二期工程計畫」，就是為了解決土城、三峽、樹林、鶯歌等地區的缺水問題，同時也爭取到三峽北倉清水池設置，由自來水公司斥資7億打造，讓民眾生活更有品質保障。

此次，蘇巧慧拜票行程多走訪市場、社區，希望可以多與選民拉近距離，並喊出「1314護台灣」（即票投一號蘇巧慧、總統票投3號蔡英文、政黨票投14號民進黨口號）。

蘇巧慧在20日的訪問中被問到是否對選區有信心，她認為除了當選之外，還希望有更多的民進黨立委進入國會，也因此不遺餘力的支持同黨參選人賴品妤，認為「賴品妤是最年輕老將，非常有想法，政策內容也相當具體且有方向」。

蘇巧慧在最後也在臉書上跟樹林區居民表示，她已成功爭取到前瞻計畫補助包括長壽公園地下停車場、溪北公園地下停車場，預計都將在明年動工，讓鄉親有更多停車空間。