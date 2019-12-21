均溫41.9度！消防員火場喪生　總理被爆「夏威夷渡假」道歉了

▲澳洲各地火勢嚴重。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

澳洲各地除了遭受野火侵襲，隨著熱浪影響，17日的氣溫還成為有史以來最炎熱的一天。在民眾憂心之際，該國總理莫里森（Scott Morrison）則被傳出前往夏威夷渡假，引發強烈民怨後，他20日出面道歉緩頰情勢，也會提前結束自己的休假。

《英國廣播公司》（BBC）報導，莫里森本周消失蹤影，最初也拒絕透露自己到底在哪，因此招致猛烈批評。他20日表示，對於任何受到野火影響的澳洲人民，在他與家人休假期間受到冒犯，對此深切感到遺憾，他也會提前結束假期。

自9月以來，澳洲各地的野火危機已造成8人死亡，摧毀700多間房屋，燒毀數百萬公頃的土地。兩名志願消防員19日在雪梨附近應對一場大火時喪生，還有一位公民20日在南澳死亡。

32歲的杰佛里（Geoffrey Keating）與36歲的安德魯（Andrew O'Dwyer）當時乘坐的卡車在火場周邊被掉落的樹木砸中，兩人喪生；另外有3名消防員也在車內，所幸僅受到輕傷。新南威爾斯州（NSW）消防局長菲茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示，環境相當惡劣，各地消防員都替失去這兩名父親而感到悲痛。

▲人們放上鮮花，哀悼逝去的消防員。（圖／路透）

莫里森此次遭受批評，源自有媒體報導他沒通知一聲就休假，還有傳言指出他在夏威夷。政府單位則辯稱，莫里森休假的行為並無不妥，卻拒絕透露他到底在哪；直到20日，莫里森才證實確實跟家人在夏威夷，他有持續接收火災與紐西蘭懷特島火山爆發的最新消息，「鑒於近期的悲劇事件，我將盡快安排返回雪梨。」

許多澳洲人指責，莫里森在氣候議題毫無作為。雖然氣候變遷並未直接造成野火，但科學家們長期警告，更熱、更乾的氣候，將導致澳洲的火災變得更頻繁與嚴重。本周，澳洲創下歷史最高溫紀錄，18日平均氣溫達到攝氏41.9度。

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