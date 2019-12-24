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雪梨商場聖誕節促銷　百人爭獎品氣球5送醫

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實習記者賴韻如／綜合報導

澳洲雪梨西部的Westfield Parramatta商場於昨（23）日舉行聖誕節活動，上百人紛紛前來參與，未料在搶奪「獎品氣球」的活動環節中，竟出現了嚴重「人踩人」事件，場面相當混亂，此外更有5位民眾嚴重受傷送醫。

據《每日郵報》報導，該商場為了因應聖誕節購物熱潮，舉行了為期33小時的「馬拉松購物活動」。目擊者表示，當時現場大約聚集了150位民眾，有年輕人、有老人，活動接近尾聲時，商場安排了大量氣球從天而降的橋段，這些氣球裡都有購物金以及小禮物，大批民眾爭先恐後拼命搶奪。

目擊者布迪（Christie Trawan Budi）也指出，「當時場面混亂，大家彼此叫囂，要別人離自己遠一點。」據悉，許多民眾就連小孩都在這場混亂中遭波及，造成至少12人受傷，其中更有5人嚴重到送醫。醫護人員指出，這5名傷患包括4男1女，這些人分別受到了胸部擦傷、頸部以及背部疼痛，還有噁心及頭暈的現象。

目前澳洲Westfield連鎖商場的母公司Scentre集團正在對這起事件展開調查。

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