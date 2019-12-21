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應約與川普通電話　習近平談經貿協議與「涉台問題」

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▲習近平於澳門回歸20周年大會發表重要講話。（圖／翻攝自CCTV+）

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝自CCTV+）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平20日晚間應約與美國總川普通電話，雙方就達成第一階段經貿協議發表了意見。習近平表示，中美兩國在平等和相互尊重基礎上達成了第一階段經貿協議，有利於中國、美國和整個世界和平和繁榮。川普則說，美方願同中方保持密切溝通，爭取盡快簽署並予以落實。

《新華社》報導，川普表示，美中達成第一階段經貿協議，對於美國、中國和整個世界都是一件好事，美中兩國市場和世界對此都作出了十分積極反應。

習近平強調，開展中美經貿合作為中美關係穩定發展、為世界經濟發展作出了重要貢獻。現代經濟和現代技術把世界連成了一體，中美利益更加交融，雙方在合作中會出現一些分歧。

習近平說，只要雙方始終把握中美經貿合作互利共贏的主流，始終尊重對方國家尊嚴、主權、核心利益，就能夠克服前進中出現的困難，在新的歷史條件下推動中美經貿關係向前發展，造福兩國和兩國人民。

此外，習近平也提到，「我們對近一段時間來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切。這些做法干涉了中國內政、損害了中方利益，不利於雙方互信合作。希望美方認真落實我們多次會晤和通話達成的重要共識，高度關注和重視中方關切，防止兩國關係和重要議程受到干擾。」

川普表示，「我期待有機會通過各種方式與你保持經常性溝通。我相信我們兩國能夠妥善處理分歧問題，美中兩國關係能夠保持順利發展。」

▲▼ 美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

習近平表示，「我願繼續通過各種方式與你保持聯繫，就雙邊關係和國際問題交換意見，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。」

兩國元首還就朝鮮半島局勢交換意見，習近平強調，要堅持政治解決的大方向，各方要相向而行，保持對話緩和勢頭，這符合各方共同利益。

川普在台灣時間深夜11時許在推特發文指出，與中國國家主席習近平就龐大的貿易協定進行了「很好的交談」，中國已經開始安排大規模採購農產品以及更多的其他產品。

►快訊／川普推特發文：與習近平通話貿易戰　「非常好的交談」

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