高雄選情／藍營人士：鳳山代表韓流指標　「這一區」是黑馬

▲陳其邁、韓國瑜。（合成圖／資料照）

記者楊蕓／高雄報導

2020大選倒數計時，高雄從過去「綠大於藍」政治板塊，到韓國瑜去年市長選舉大勝後，讓綠營產生危機感；因此，在立委選舉部分，國民黨期待延續「韓流」氣勢，民進黨則喊出「八仙過海、八席全上」目標。藍營地方人士分析，包括左營、楠梓、鳳山、三民等區，國民黨呈領先狀態，而王齡嬌參選的第一選區更有望成為此次「黑馬」，擊敗綠營對手邱議瑩。

地方人士分析，上次立委選舉民進黨九席全拿，這一次受「韓流」加持下，去年市長選舉時，韓國瑜在不少選區大勝陳其邁，目前像是左營、楠梓、鳳山、三民等選區，國民黨都呈領先狀態；不過，像是苓雅、新興、旗津、鼓山等地區，選情則呈現五五波。

地方人士還特別提到，高雄市第一選區（大社區、大樹區、燕巢區、阿蓮區、田寮區、旗山區、內門區、美濃區、杉林區、甲仙區、六龜區、茂林區、桃源區、那瑪夏區）有望成為本次高雄立委選舉的「黑馬」，因候選人王齡嬌戰鬥力強，加上對手民進黨候選人邱議瑩本身有很多爭議，藍營選情樂觀。

地方人士說，鳳山是高雄市人口最多的行政區，人口結構上參雜外來人口，年輕人多，此外，去年韓國瑜在這裡舉辦三山造勢，最後以11.8萬票大勝陳其邁的3.2萬張票，因此，如果李雅靜能勝選，便可表示高雄市的中間選民，可能都導向支持韓國瑜、國民黨這邊，成為藍營選情關鍵指標。」

針對民進黨喊出「立委要八仙過海、八席全上」目標，地方人士直言「離選舉還有2十幾天，言之過早」，他認為，即便「罷韓」，但立委選情並未直接受到影響，且即使市民對於韓國瑜請假參選有點意見，但不至於到要罷免他，因為高雄市府團隊還是做蠻多事情。

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