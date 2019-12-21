捷運延伸到彰化案　林佳龍強調：沒「卡關」將請政務次長協助促成

記者唐詠絮／彰化報導

台中捷運綠線延伸到彰化，因為市公所提出「東移」造成審議被退件，在地方造成不小的波瀾，交通部長林佳龍下午到彰化參加台61線西濱彰化芳苑及大城路段通車典禮時，接受聯訪時重申，中央絕對沒有「卡關」，捷運綠線延伸到彰化還是要做，可以多聽一下地方的意見，將請政務次長王國材協助促成地方溝通。

▲交通部長林佳龍談捷運綠線延伸到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林佳龍指出，我剛剛跟縣長聊到，很高興鐵路高架化可行性已經通過，有關捷運綠線的延伸，因為地方還有不同的意見，我會請政務次長王國材促成地方溝通，不論如何捷運綠線一定是要往彰化延伸，路廊的選擇搭配未來的整個路網規劃我們也希望中央協助地方。

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▲交通部長林佳龍（左二）參加西濱彰化路段通車典禮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林佳龍強調，「與王縣長的目標是一致的」同時表示，今年底鐵路山線海線在成功、追分站要雙軌通車，緊接著彰化鐵路高架化，再加上捷運綠線沿伸，怎樣的路網規劃最好，我們希望協助地方。

林佳龍表示，目前捷運綠線地方有意見，也可以多表達意見，多聽一下不同意見，整合好才能避免抗爭，捷運綠線延伸不管延伸到鹿港或和美，彰化這一段是要與台鐵共站，或分階段先走回原來路線，以後再走新路線連結，提早有一個新的路網規劃，在大方向上與縣長的看法是一致的，與地方提早討論規劃，可讓後續更順利推動。

▲交通部長林佳龍參加西濱彰化路段馬拉松比賽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林佳龍也指出，台61線彰化段的交通建設讓地方等了很久，台61線有兩個很重要的路段將陸續通車，除了新竹路段以外，另一個就是彰化縣芳苑到大城段，這也是環島公路網很重要的一段，特別將台61線定位為一條觀光大道，由南到北308公里，這條路就是CP值最高的幸福公路，不只是沒有收費的快速公路，以後也會結合地方觀光，讓大家能夠南北自由行，體驗在地文化，如芳苑海牛採蚵文化、鹿港宮廟文化等，未來也會設置休息站，推廣地方特產，促成地方經濟與觀光發展。

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