掰咖媽想坐博愛座　普通座魔人見狀「隨身物霸位」嗆：妳是老人喔？

▲台北捷運博愛座。（圖／記者劉維榛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

明明不是要你起身讓座啊，怎麼會用物品佔位不給人家坐呢？一名網友抱怨，媽媽昨日不慎摔下樓梯受了傷，搭捷運時眼見有空的博愛座，就走上前要坐下。怎料，這時一旁的魔人卻突然把自己的東西卡在那張空椅子上，堅決不給坐，媽媽最後也只能忍痛一路站著，原PO得知後超火大。

「到底是在哈囉幾點？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示20日媽媽下樓梯時，不慎腳滑摔了3、4階樓梯，腳也因此有點跛了。

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▲媽媽已經有點跛腳。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

媽媽獨自上了捷運之後，發現淺藍色的普通座位都已經被坐滿了，只剩下博愛座是空的，她便上前要坐。沒想到，這時一旁坐普通座的乘客，見狀後就質問她「妳是老人喔？」隨後還把自己的隨身包包放在博愛座上霸位不讓座。雖然媽媽當下也有為自己爭取，但對方態度強硬，她最後也只能認命站著。

「愛心是被吃了嗎？」原PO怒指出，不讓座的還是一個年輕人，此舉讓她超火大，在社團直接開嗆，「那個人如果你也有在社團裡，那我就是在說你！」

網友們對於魔人佔位的行為都感到傻眼，「如果是上面有坐人不讓我覺得沒關係，但上面是物品是怎樣？！有夠沒水準」、「就算他覺得媽媽不應該坐，再怎麼樣都輪不到他的物品坐吧」、「這人是不是有毛病」、「東西會痛是嗎」、「有夠惡劣」。

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