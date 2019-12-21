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超壯觀！最美的公路西濱芳苑大城路段通車　馬拉松跑者率先體驗

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▲西濱芳苑到大城通車舉辦馬拉松活動。（圖／彰化縣馬拉松路跑協會提供）

▲西濱芳苑到大城通車，馬拉松跑者率先體驗沿路風光。（圖／彰化縣馬拉松路跑協會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為慶祝西濱快速公路芳苑至大城路段通車，完成西濱中部路段最後一哩路，彰化縣馬拉松路跑協會21日下午舉辦「西濱中部彰化路段芳苑大城無敵夕照海景半程馬拉松活動」，3500名跑者在12輛特斯拉車輛領跑下，率先體驗西濱快速公路上的風光。

▲西濱芳苑到大城通車，在普天宮前舉辦馬拉松活動。（圖／彰化縣政府提供）

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▲西濱芳苑到大城通車，在普天宮前舉辦馬拉松活動。（圖／彰化縣政府提供）

西濱快速公路是全台唯一一條從北到南的快速公路，「員林大排至西濱大橋建設計畫」全長約30公里，最後路段為芳苑至大城約10公里，通車後有助打通彰化西南角交通命脈，帶動觀光與產業繁榮。

▲西濱芳苑到大城通車舉辦馬拉松活動。（圖／彰化縣馬拉松路跑協會提供）

▲西濱芳苑到大城通車，在普天宮前舉辦馬拉松活動。（圖／彰化縣政府提供）

台61線西濱快速公路相當西部平原第三條高速公路，經由東西快速公路連絡國道1號、國道3號構成3條西部走廊南北運輸的高快速公路，並可與台17、台19線、國1及國3高速公路等道路形成替代帶道路路網，讓中部地區邁向1小時生活圈。

▲西濱彰化路段通車。（圖／交通部公路總局提供）

▲西濱彰化路段通車。（圖／交通部公路總局提供）

本路段通車後，彰化沿海地區往來台中苗栗、雲林嘉義間，中長途旅次車輛就不需要再經由台17線平面道路，可改善重型車輛對地區性道路安全上的衝擊，由芳苑交流道到大城交流道約可減少10分鐘行車時間。

▲西濱芳苑到大城通車，在普天宮前舉辦馬拉松活動。（圖／彰化縣政府提供）

▲西濱芳苑到大城通車，在普天宮前舉辦馬拉松活動。（圖／彰化縣政府提供）

同時成為國道1號、國道3號的替代道路，可以改善國道連續假日壅塞情形，可望減少旅行時間、行車成本、肇事成本與空氣汙染等有形及無形的經濟效益。除了對於彰化中科二林精密園區等鄰近工業區進出作業有莫大助益之外，亦使西部濱海公路系統更臻完善，達到縮短行車時間、促進觀光休閒產業發展等明顯的效益。

▲西濱彰化路段通車。（圖／交通部公路總局提供）

▲西濱芳苑到大城通車，可以欣賞到王功夕照。（圖／交通部公路總局提供）

活動中除了有路跑活動，芳苑普天宮前廣場也舉辦系列通車慶賀活動，包含「海洋音樂會」、「生活市集」、「完美台61線公路攝影比賽」等，也鼓勵民眾多加運用觀光局推行的「擴大國旅秋冬遊」補助方案，來去彰化住一晚，深度旅行彰化。

▲西濱彰化路段通車。（圖／交通部公路總局提供）

▲西濱芳苑到大城通車，可以欣賞到海景。（圖／交通部公路總局提供）

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