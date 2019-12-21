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輔選台中2黨籍立委候選人　柯文哲：藍綠都曾完全執政也沒多進步

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▲柯文哲輔選台中黨籍立委候選人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲柯文哲陪同張睿倉掃街拜票。（圖／張睿倉競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台灣民眾黨主席柯文哲21日到台中市為2名黨籍立委候選人助選，分別是第3選區的張睿倉、第5選區的謝文卿，柯說，藍綠都曾經完全執政過，但台灣也沒有什麼進步，現在當官的看起來都不太正常，因此他呼籲給民眾黨一次機會，至少他們會清廉執政。

▲柯文哲輔選台中黨籍立委候選人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲柯文哲和現場大小朋友合影。

柯文哲和台北市副市長蔡炳坤陪同第5選區（北、北屯）立委候選人謝文卿參拜祭祀關聖帝君的南天宮，祈求風調雨順，國泰民安、信徒平安順利，他並拜託大家支持謝文卿，經幕僚提醒南天宮主委吳光雄也是醫師時，柯驚訝的說，醫師很忙碌，怎麼會有時間擔任主委，他全省走透透，從未遇到醫師當宮廟主委，吳光雄則說，是因緣際會才接這個職務，而且不只有他，全省有3名醫師擔任主委。

▲柯文哲輔選台中黨籍立委候選人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲柯文哲陪謝文卿參拜南天宮。（圖／謝文卿競總提供）

柯文哲接著陪第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）的張睿倉掃街拜票，張在現場也安排魔術表演，吸引不少親子到場，相當熱鬧，柯受訪時談到對昨天副總統候選人政見發表會的看法，他說，政見發表會是要發表政見，結果政見講得不多，而是口水太多。

至於對高雄的罷韓、挺韓遊行有何看法？柯文哲說，民眾政治本來就有贊成與反對，每個人都可以表達意見，不要有衝突就好。

柯文哲表示，台灣在過去25年來，已經歷3次政黨輪替，藍綠兩黨都曾完全執政過，問題是台灣沒有什麼進步，兩黨也沒有什麼進步，他認為比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的是是非，現在每天講藍綠，都沒有黑白，是非不明。

柯說，其實台灣的共識95%還是賺錢，但是，台灣每個縣市政府都在賠錢，只有台北市政府在還錢，沒有道理，現在當官的看起來都不太正常，國家要正常發展，就是要正常的人來做，對的事情做，不對的事情不要做，認真做就對了。

柯文哲坦承說，民眾黨起步很晚，又是個小黨，給每個候選人競選經費才50萬元，以張睿倉為例，張的對手都有行政資源，一個是現任立委，一個是副市長，但是選舉不是選有錢或是選資源多的，他希望給新人一個機會，如果做不好就換人做做看，民眾黨就跟1492年的哥倫布一樣，要勇敢航向不可知的世界。

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