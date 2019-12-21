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庶民同樂會　鄭正鈐：民進黨連任台灣倒退30年

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▲庶民同樂會　鄭正鈐：民進黨連任台灣倒退30年。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鄭正鈐表示，這場選舉有不斷的抹黑，討厭韓國瑜是媒體塑造出來的，是媒體抹黑、網軍帶風向，是媒體塑造討厭韓國瑜。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

由新竹市議員徐信芳服務處舉辦的庶民同樂會、逗陣來作伙，上午在南大路後站停車場展開。徐信芳表示，新竹市第一個韓國瑜的看板是徐信芳掛起來的，擔任九屆議員觀察到，以往沒有像這次選舉這麼熱烈，從來國民黨沒有這次團結，懇請鄉親總統投韓國瑜、立委投給鄭正鈐、政黨票投給國民黨，一定支持國民黨、疼惜國民黨，讓人民日子更好，要台灣安全、人民有錢。

▲庶民同樂會　鄭正鈐：民進黨連任台灣倒退30年。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鄭正鈐認為，要給韓國瑜一個公平的平台，韓國瑜一定會有好的表現。

徐信芳議員認為，韓國瑜是有勇氣的人，每天每日的黑韓、一直修理他，拜託大家、客家鄉親，總統投給韓國瑜，懇請大家相挺鄭正鈐，讓人民在台灣幸福生活下去。

面對旗海飄揚，陳啓源議員感慨提醒大家，最近選舉很少看到中華民國國旗，自從去年韓國瑜參選高雄市長開始，一路看到國旗飄揚，距離投票二十幾天，呼籲大家思考，怎樣的領袖能帶給大家更好的未來。政見會上，韓國瑜鏗鏘有力的高喊，中華民國萬歲，陳啓源議員提醒大家，連自己國家的國號都不敢喊，都是用騙的，人說好的老師能帶你上天堂，不好的老師讓你住套房，騙人家的小英總統如果執政，台灣不會獨立，只會更孤立。

鄭正鈐表示，這場選舉有不斷的抹黑，討厭韓國瑜是媒體塑造出來的，是媒體抹黑、網軍帶風向，是媒體塑造討厭韓國瑜。然而，民眾討厭蔡英文是生活的體驗。議長許修睿說，台灣忘記了世界，世界忘記了台灣。最近有一件事，讓人民感受到屈辱，泰國竟然要求台灣人辦理簽證要提供財力證明，這件事讓人感覺，台灣怎麼變成這種狀態？表示現在政府一塌糊塗，如果不下架民進黨，我們的下一代出去，會不會面臨更糟糕的狀態？

▲庶民同樂會　鄭正鈐：民進黨連任台灣倒退30年。（圖／記者陳凱力翻攝）

鄭正鈐認為，要給韓國瑜一個公平的平台，韓國瑜一定會有好的表現，鄭正鈐提到，執政者一直抹黑，連鄭正鈐都被抹黑，抹黑讓你沒有時間、機會去澄清，最近媒體被控制之後，現在連韓國瑜支持者的臉書社團、粉專，竟然都被關閉，我們的政府，不止控制媒體，也控制網路，讓民進黨連任，台灣會倒退三十年。鄭正鈐拜託大家當議長許修睿、議員徐信芳的分身，一起站出來影響身旁好友、左鄰右舍，支持韓國瑜、相挺鄭正鈐。

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