柯文哲、馬英九批反滲透法　蔡英文：有必要性！立法嚴謹就不會有人誤觸法網





▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文日前承諾，立法院民進黨團31日完成《反滲透法》立法。不過，台北市長柯文哲和前總統馬英九近日都針對《反滲透法》提出批評。對此，蔡英文21日受訪時表示，《反滲透法》有其必要性，要讓執法單位有遵循標準。

台北市長柯文哲20日表示，現在兩岸交流這麼密切，可能一不小心就踩到地雷，所以為什麼這個法案在台灣會引起相當大比例的人民感到不安。他說立法規範對象是台商，要規範清楚，不然會引起很大的疑慮。馬英九21日則批《反滲透法》是惡法，不應該訂。

對此，蔡英文受訪時回應，前一個政府執政時期，台灣幾乎是門戶洞開，幾乎是中國大陸全面滲透台灣社會的情況，其實台灣整體社會對中國大陸很在意，很戒慎恐懼，反滲透法有它的必要性。

蔡英文說，希望讓我們各地執法單位有一個遵循的標準和基礎，才會訂定反滲透法，反滲透法也經過一段時間的討論，在法律構成要件上滿嚴謹的，不會有人因為這套法律誤觸法網，執法單位也都會秉持公平公正原則。

另外，針對外界稱曾說過兩岸會走向一個中國的說法，蔡英文回應，可以回去仔細看看當時說的內容，那時候講的是陳水扁總統的四不一沒有，在兩岸既有的基礎下，來處理一中的問題，這個都有前提要件，也就是說，前提必需是「中國大陸沒有對台灣動武的企圖。」

蔡英文強調，中國大陸到現在對台灣都沒有放棄動武，軍事活動甚至更活躍，對台灣也是全面滲透，這個時候台灣更要加緊解決兩岸問題的複雜性。