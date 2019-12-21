日本民調出爐：對南韓沒好感「首破7成」　對中國親近只占22.7％

▲日本人普遍親美疏中。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本自1978年開始，每年都會對民眾進行「外交相關輿論」調查，藉以了解國民對鄰國的觀感。本月20公布的調查結果顯示，日本民眾對中國「沒親近感」比率約74.9％，對南韓「沒親近感」者則達首度達到71.5％，創下調查以來最差紀錄。

《中央社》報導，日本內閣府瑜10月19日至30日，針對18歲以上3000位民眾調查，有效樣本1608人，並於20日公布「外交相關輿論」調查結果。內容提到日本人民對南北韓、中國、美國和俄國的觀感。

據顯示，日本民眾對南韓的「沒親近感」比2018年攀升13.5個百分點，來到71.5％，是1978年實施以來最差的一次。對於日韓關係「不覺得良好」的人則佔87.9％，相較2018年增加22.2個百分點；一般認為，這是日韓在歷史糾結上產生嚴重對立的影響，其中又以二次大戰時，韓國人民被日本企業強徵成「徵用工」留下來的遺毒。

至於中國，日本民眾仍普遍覺得「沒親近感」，比例高達74.9％，但已比2018年下較1.5個百分點。認為中日關係「不覺得良好」的人佔75.5％，相比去年少2.6個百分點。日本民眾對中國「感到親切」者只佔22.7％，對美國「感到親切」者則佔78.7％，對俄羅斯則是20.8％，三者都比2018年的調查結果還高。

針對北韓，日本民眾關心的是向，以「日人遭綁架」最高，比例達77.6％，再來就是北韓頻頻試射的「彈道飛彈」，佔70.3％。