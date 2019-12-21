逆向撞死19歲男！美外交官妻「享外交豁免權」回國　英檢方要求引渡

▲ 川普為北約峰會出訪英國期間，鄧恩的母親夏綠蒂（Charlotte Charles）在白金漢宮前示威。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國19歲青年鄧恩（Harry Dunn）8月騎機車行經美軍使用的北安普敦郡克勞頓皇家空軍基地（RAF Croughton）附近時，被逆向行駛的美國外交官妻子薩庫拉斯（Anne Sacoolas）駕車迎面撞上，不幸身亡。英國檢方20日宣布，將起訴薩庫拉斯，要求華府將其引渡致英國受審。

致命車禍發生後，現年42歲的薩庫拉斯第一時間配合警方，後來卻宣稱擁有外交豁免權，不久後離開英國。但英國皇家檢察署20日表示，已經啟動法律程序，將以危險駕駛致死罪名起訴薩庫拉斯，推翻她的豁免權，但是否透過外交管道正式尋求引渡仍取決於內政部。

英國外交及聯邦事務大臣拉布（Dominic Raab）樂見檢方的決定，發表聲明補充，「我希望薩庫拉斯現在意識到，回到英國配合刑事司法程序才是正確的作法。」

美國國務院一名發言人對此則表示，「我們對（英國）今天的聲明感到失望，也擔心這會使我們離解決方法越來越遠。美國已經明確表示，事故發生當時及在英國停留期間，本案中的駕駛人享有外交豁免權。」薩庫拉斯的律師傑弗瑞斯（Amy Jeffress）也發表聲明指出，「安妮不會自願返回英國，面臨牢獄之災，因為這是一起可怕的意外事故。」

鄧恩的父母10月在白宮與美國總統川普會面，使這起事件開始受到國際矚目，但拒絕與當時同樣在白宮的薩庫拉斯見面。法律專家說明，薩庫拉斯可以自願出席在英國的聽證會；若她沒有出席，就可能被要求引度。但由於川普政府非常不願意讓本國公民在海外受審，引渡的可能性還有待觀察。

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