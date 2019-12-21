下台前大舉特赦兒童性侵犯　美前肯州州長辯：女童處女膜沒受損！

▲ 貝文11月下台前大舉特赦。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國肯塔基州前州長貝文（Matt Bevin）在任期最後一天宣布特赦一名兒童性侵犯，引起爭議。41歲男子舒特爾（Micah Schoettle）性侵年僅9歲的女童，因亂倫、肛交及其他性犯罪被判23年監禁，上周獲貝文赦免，原因是受害者的處女膜完好無損。

貝文11月以微小票差敗選，在任期最後幾天赦免428名囚犯後下台，包括2名已被定罪的兒童性侵犯、幾名謀殺罪犯及其他暴力罪犯，立刻受到鋪天蓋地的批評。

貝文日前接受電台採訪，被問及如何為自己特赦兒童性侵犯的決定辯護時說明，舒特爾被控於2年內多次性侵9歲受害者，且女童的姐姐就在同個房間裡，「她們的處女膜都完好無損。這種說法可能太過具體，但相信我，如果你小時候多次被成年人性侵，一定會對身體造成影響。」

貝文這番說詞一出，醫學及各領域專家迅速出面反駁。曾任肯塔基州首席驗屍官的尼科爾斯（George Nichols）指出，性侵與否不能靠處女膜來判定，「在我看來，貝文不僅不懂法律，顯然也不懂醫學和解剖學。」

當初起訴舒特爾的桑德斯（Rob Sanders）也指責，貝文對兒童性侵案的醫學及科學知識一無所知，「受害者是否表現出受傷的跡象是長達8小時緊繃的審判中最重要的問題，但貝文顯然沒有看過。」

行政赦免長久以來充滿爭議，但貝文赦免的人數多達428人，包括將婦女屍體藏在油桶裡的罪犯、將新生兒丟進化糞池的母親等。舒特爾案受害女童的母親受訪時則表示，舒特爾獲釋對他們來說是一記耳光，彷彿重新經歷一次過去的噩夢。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。