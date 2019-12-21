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北北基防大雨！下週東北風再南下「北台變天」　可能有熱帶擾動

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天水氣減少、冷空氣減弱，天氣將好轉可見陽光。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(21日)晨由於水氣仍多，氣象局針對北北基發佈大雨特報，不過隨著雲系脫離、冷空氣減弱，北台灣天氣好轉可見陽光，中南部則是晴時多雲的天氣型態。

中央氣象局表示，今(21)日清晨前水氣仍多，北部及東北部仍易出現短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭仍有局部大雨發生，至於中南部及花東也有局部降雨，白天之後水氣逐漸減少，各地降雨機率降低，剩下東半部、大台北地區及北部山區還有局部短暫雨，其他地區將轉為多雲到晴。氣象局針對北北基發佈大雨特報，民眾要注意。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲北北基發佈大雨特報。

清晨仍然偏涼，各地低溫約16-18度，白天隨著東北季風減弱，各地氣溫回升，北部及宜花高溫約23-25度，其他地方可以來到26-29度，中南部日夜溫差再度增大。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，明(22)日晚起至下週一(23日)小股微弱的東北風南下，影響很輕微。北台灣雲量稍增、氣溫微降，中南部仍為晴時多雲；僅北海岸、北部山區及東半部有局部短暫降雨的機率略提高。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲(22)日晚起至下週一(23日)小股微弱的東北風南下，影響很輕微。北台灣雲量稍增、氣溫微降。

下週二、三(24、25日)東北風減弱，各地晴朗穩定，氣溫大幅回升，北台灣高溫約28度、中南部則可達30左右，為「溫暖如春」的聖誕節。下週四(26日)下午起至週五(27日)另一波東北季風南下，北台灣氣溫下降；水氣不多，迎風面雲量增、有局部短暫雨的機率。對背風面的影響不大。

另外，吳德榮透露，未來一週在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，並通過菲律賓、移入南海，其外圍水氣可能對台灣產生很不相同的間接影響。不過「不確定性」都很大，還需要持續觀察。

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