北北基宜大雨特報！冬至「南微熱北轉涼」　4字形容耶誕節天氣

▲南方雲系移入，北北基宜發大雨特報。。（圖／翻攝中央氣象局，下同）



記者葉國吏／綜合報導

由於南方雲系移入影響，迎風面濕涼有雨，氣象局也針對北北基宜發佈大雨特報。另外，今晨最低溫出現在新新北富貴角14.2度。

中央氣象局預報員官欣平指出，今(19)日東北季風持續影響，由於水氣增多，下雨的範圍也會擴大，除了北部及東北部地區有短暫雨之外，其他地區雲量也會增多，也有局部短暫雨，尤其是在東北部地區並有局部較大雨勢發生。

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▲氣象局針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發佈大雨特報，民眾要注意。



氣溫方面，明天北部及東北部天氣整天較涼，其他地區早晚亦涼，預測西半部及東北部低溫約15-17度，花、東低溫約18-20度；而預測高溫方面，北部、東北部及東部約20-24度，中南部及東南部高溫約25-28度；南北溫差稍大，民眾需多加留意溫度的變化。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(20)日低層仍受東北季風影響，北部、東北部及花東皆有局部雨，北台灣天氣很「濕涼」；中層南方水氣移入，中南部雲量略增、有局部少量降雨的機率，白天高溫略降。今日氣溫：北部15至20度、中部16至25度、南部16至28度、東部16至26度。明(21)日東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升。北部平地短暫雨後多雲，北海岸、北部山區及東半部仍有零星短暫降雨的機率；中南部天氣穩定、晴時多雲的天氣。

吳德榮透露，「冬至」週(22)日下午起至下週一(23日)另一小股「更弱」的東北季風南下；北台灣雲量稍增，高溫微幅下降，僅北海岸、北部山區及東半部有局部短暫降雨的機率；中南部仍為晴時多雲的天氣。下週二、三(24、25日)東北季風減弱，各地晴朗穩定，氣溫大幅回升，「溫暖如春」的聖誕節。下週四(26日)東北季風南下，伴隨較強冷空氣，北台灣氣溫明顯下降；水氣不多，迎風面雲量增、有局部短暫雨。

▼雷達合成回波圖。