冬至是「四絕日」！藏6大恐怖禁忌...鐵齒觸犯將招厄運

▲冬至注意6大禁忌，以免招來厄運。（圖／取自Unsplash）

圖文／周刊王

明（22）天即是冬至了，冬至又稱為「冬節」、「賀冬」，在台灣民俗裡，除要搓湯圓祭拜家中諸神和地基主外，也會和家人團聚吃碗湯圓，老一輩的人更認為吃過冬至湯圓即代表「長一歲」。不過鮮少人知道，冬至其實是「鬼節」，在這天有著「百鬼夜吟」的說法，這是因為在冬至這個節氣裡，氣溫較為寒冷 ，陰氣也會特別重，因此在冬至的前後半個月，有些習俗及禁忌不能碰觸，以免招來厄運！

冬至其實是「鬼節」

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《周禮春官神仕》中曾提到「以冬日至，致天神人鬼」的說詞。這是由於冬至這天是一年中白天最短、夜晚最長的一天就在冬至，因此古人認為該日「陰極之至，陽氣始生」，因為天色很快就黑，所以在這一天都會特地早點返家，故有「鬼節」之說，很多地區在冬至這天也有祭天祭祖的習俗。

紅白湯圓「禁單數」

大多數家庭都會在冬至相聚團圓，同桌吃一碗熱騰騰、甜蜜蜜的湯圓，吃湯圓象徵著團圓、添歲，且傳統的紅白小湯圓也有各自的寓意，分別可招姻緣及人緣，不過撈湯圓時禁單數，入口則要「成雙成對」。

▲冬至吃湯圓要吃偶數顆，並且粉色、白色至少各一顆，因為紅湯圓招桃花，白湯圓招人緣。（圖／CFP）。

節氣前後「不宜結婚」

在台灣傳統禁忌中，結婚要避開「四立四至」，四立分別為「立春、立夏、立秋、立冬」，而四至則為「春分、秋分、夏至、冬至」，古人認為這是不吉的「四絕日」及「四離日」。

避免「房事操勞」

古代有套優生守則指出，若夫妻在「身體旺盛」的情況下行房，不但較不傷元氣，且生出來的孩子也會比較健康；反之，冬至這天為「陰極之日」，在火苗最弱的時候，應避免太過頻繁、操勞的房事為妙。

媳婦不能「回娘家」

民間習俗中，已經出嫁的女兒不可以在冬至回娘家，此舉可能會沖煞公婆。不過原意是因冬至時節天氣寒冷，媳婦出門恐會吹風受涼，也擔心公婆恐因低溫不適、無人照顧，其實是出自好意才會流傳此說法。

冬至「忌出遊」

由於冬至為白晝最短的一天，傳說天狗會在該日到人間找化身，所以天黑了也切勿亂走亂逛，盡量不要出遠門。不過從科學的角度來看，冬至過後白天會慢慢變長，陽氣開始增生，須安息靜養。

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