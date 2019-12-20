　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

爽收完90萬禮金…新人秒取消婚禮！親友氣炸喊告：還特地請假

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

許多人對於辦婚禮，都有美好的想像。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲許多人對於辦婚禮，都有美好的想像。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／周刊王

結婚是許多人生命中的大事，多數人都希望自己的婚禮能夠辦得體面，但實際籌備婚禮，浪漫美好畫面的背後，很多都需要靠金錢堆砌。美國有一對新人，日前本來說好要舉辦婚禮，對周遭親友廣發喜帖，但在收到了親朋好友奉上的3萬美元（約台幣90多萬元）禮金祝福後，竟然立刻改口，宣布取消婚禮先去蜜月，讓眾親友氣瘋，甚至有人揚言：「不退錢就法院見。」

東西方的婚禮舉行，收取禮金的方式明顯不同。不同於東方社會，都是在婚禮宴客當天才收取禮金紅包；有些外國人想辦婚禮，但遇到籌備的錢不夠時，會採取先向親友收取禮金，再籌辦婚禮宴客。

根據外媒報導，美國這對新人收了親朋好友資助的3萬美元（約台幣90多萬）禮金後，突然無預警宣布婚禮取消。新娘還在臉書發文表示，經過跟家人的討論後，他們決定取消即將到來的冬季婚禮，她的理由是，因為辦婚禮實在太貴了，「不過別擔心，你們捐贈的錢不會白白浪費，我們會在接下來幾個月去度蜜月」。

新娘在收取大筆禮金後，突然在臉書宣布取消婚禮，態度還很理直氣壯，讓親友傻眼。（圖／翻攝推特）

▲新娘在收取大筆禮金後，突然在臉書宣布取消婚禮，態度還很理直氣壯，讓親友傻眼。（圖／翻攝推特）

新娘還大剌剌直接說，等度完蜜月後，會再宣布新的婚禮日期，要大家持續關注，「一定要來喔！」並直接「再要一筆」，表示：「如果有人想給我們蜜月禮物，我將在亞馬遜上，更新我們的禮物基金註冊處。」

這對新人突然取消婚禮的決定，讓不少親友當場傻眼，有的更氣瘋開罵。因為不少親友為了這對新人包了大紅包，還有人為了參加婚禮特地請長假，結果新娘收了禮金，用簡單幾句話就取消婚禮。且面對親友質疑，新娘還留言處稱「錢匯過來就是我的，我的時間和我的金錢，我想怎樣使用就怎樣使用」。

其中有兩位包了折合台幣約36萬與10萬的親友，發現自己包了大紅包還無法參加婚禮，氣得痛罵：「如果不把錢退回來，我們就法庭上見」。後來雖然新娘的媽媽跳出來緩頰，但新娘很理直氣壯，直接痛罵要求退錢的親友，「你們害我花幾千元看心理醫生，你們才應該替我付醫藥費」，態度令親友傻眼。

更多 CTWANT 報導
小禎「白頭巾男密友」曝光！　身分被起底：早上打球、晚上賣麵
「炮仔聲」靠50家冠名賺進千萬　業配冠軍是這位本土劇女神
抗癌3年成功！9歲男童吞最後一顆藥激動落淚：我打敗它了

ET快訊
獨／韓國瑜發言人現身廈門！　喊話台商「讓台灣重返光榮」
14歲國中生「癱坐便池」噴血暴斃！警「意外死亡」結案…驗屍結
獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友：分手吧！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爽收完90萬禮金…新人秒取消婚禮！親友氣炸喊告：還特地請假

3.86億年！砂石場坐擁全球最古老化石森林　範圍橫跨紐約州到賓州

美航、英航「全球航空評比」吊車尾　新航奪冠阿聯酋緊追在後

北京研議直接進口美國貨　香港可能每年損100億美元

紐西蘭槍枝回購計畫結束　未來違法者可處5年徒刑

陸駐美大使批美挑戰「一國兩制」　把香港當「地緣戰略工具」

日東大機械系學生「電路板」製成名片　只花22元還可以組裝零件

上網查「非洲」只出現貧窮　藝術家畫350張表情符號呈現美麗一面

日本即日起部分放寬對南韓出口管制！　貿易戰現轉機

黎巴嫩「提名新總理」抗議未平！示威者：趕走菁英、專家學者組閣

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

爽收完90萬禮金…新人秒取消婚禮！親友氣炸喊告：還特地請假

3.86億年！砂石場坐擁全球最古老化石森林　範圍橫跨紐約州到賓州

美航、英航「全球航空評比」吊車尾　新航奪冠阿聯酋緊追在後

北京研議直接進口美國貨　香港可能每年損100億美元

紐西蘭槍枝回購計畫結束　未來違法者可處5年徒刑

陸駐美大使批美挑戰「一國兩制」　把香港當「地緣戰略工具」

日東大機械系學生「電路板」製成名片　只花22元還可以組裝零件

上網查「非洲」只出現貧窮　藝術家畫350張表情符號呈現美麗一面

日本即日起部分放寬對南韓出口管制！　貿易戰現轉機

黎巴嫩「提名新總理」抗議未平！示威者：趕走菁英、專家學者組閣

幫男友打O槍「手指竟長菜花」！她苦等掉落...醫警告恐釀癌變

同場較勁意味濃厚　李永萍、賴品妤「先後到金龍市場拜票」

GD退伍後首度同框T.O.P！　粉絲激動「拜託快點回歸」

主子「永春喵喵拳」K.O.阿金！　「貓狗擂台」勝負秒分

陳致曉批民進黨讓台灣成為血汗之島　林俊憲輕蔑台南勞工與青年

獨／韓國瑜發言人現身廈門！　喊話台商「讓台灣重返光榮」

20萬隻才會有1隻！漁民捕獲罕見白海參　網逗趣留言：長得像蟹味棒

台東27日歷史性「發射太空探測火箭」　空域申請文件曝光

GO WILD獨家代理「國家地理」服飾　顛覆戶外新潮流

劉在錫遭指操弄FNC股價！　韓網「集體請願抗議」震怒：動了大神不能忍

女Coser「單布刺客裝」太邪惡 網：重播3hr正常嗎？

國際熱門新聞

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

30年「成人片不倒翁」破9千人斬　驕傲臉曝4大密技

新潟女童案凶手買乳液抹屍體性侵

深夜驚見詭異場景…整排男女脫光光

醫曝考試祕訣！女兒照做考上醫學院

去同學會帶2800萬！翁遭爆頭打死

按摩師狂幫屍體按摩...悚稱會復活

垃圾車誤點撿回一命　25歲母狠棄男嬰至街邊垃圾桶

化療3年　他吞下最後藥丸爆哭

台人車禍逃逸　日老闆PO照尋人

美國貿易伙伴清單　驚見瓦干達

超夢幻工作！免費環遊世界年薪165萬

街上滑倒　她躺等救護車6小時身亡

更多熱門

相關新聞

漁民捕獲罕見白海參　網：像蟹味棒

漁民捕獲罕見白海參　網：像蟹味棒

海參被視為補品，不過常見的是黑色或棕色，但是全白的白海參，想必一定很少見過，日本西部三重縣志摩市的水族館「Shima Marineland」，就在官方推特上貼出稀有白海參照片。這隻海參全身彷彿像是被漂白過一樣純白。

北京議直接進美國貨　香港可能年損百億美

北京議直接進美國貨　香港可能年損百億美

盼中美簽協議前先放人！耿爽回應

盼中美簽協議前先放人！耿爽回應

前女友大鬧婚禮　崩潰向新郎喊話：我愛你

前女友大鬧婚禮　崩潰向新郎喊話：我愛你

關曉彤紅毯大崩壞！「腋下2坨肉炸出比胸大」

關曉彤紅毯大崩壞！「腋下2坨肉炸出比胸大」

關鍵字：

周刊王婚禮禮金美國

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

李永萍批不該扯政治　波特王回應了

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

《麻辣》萬人美老公偷吃女同事！心碎簽離婚協議書

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

謝和弦「身上刻兄弟名」助攻爆紅！下一步刺莉婭

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

路邊拉筋被偷拍「本尊是台劇女神」

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

更多

最夯影音

更多
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面