爽收完90萬禮金…新人秒取消婚禮！親友氣炸喊告：還特地請假

▲許多人對於辦婚禮，都有美好的想像。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／周刊王

結婚是許多人生命中的大事，多數人都希望自己的婚禮能夠辦得體面，但實際籌備婚禮，浪漫美好畫面的背後，很多都需要靠金錢堆砌。美國有一對新人，日前本來說好要舉辦婚禮，對周遭親友廣發喜帖，但在收到了親朋好友奉上的3萬美元（約台幣90多萬元）禮金祝福後，竟然立刻改口，宣布取消婚禮先去蜜月，讓眾親友氣瘋，甚至有人揚言：「不退錢就法院見。」

東西方的婚禮舉行，收取禮金的方式明顯不同。不同於東方社會，都是在婚禮宴客當天才收取禮金紅包；有些外國人想辦婚禮，但遇到籌備的錢不夠時，會採取先向親友收取禮金，再籌辦婚禮宴客。

根據外媒報導，美國這對新人收了親朋好友資助的3萬美元（約台幣90多萬）禮金後，突然無預警宣布婚禮取消。新娘還在臉書發文表示，經過跟家人的討論後，他們決定取消即將到來的冬季婚禮，她的理由是，因為辦婚禮實在太貴了，「不過別擔心，你們捐贈的錢不會白白浪費，我們會在接下來幾個月去度蜜月」。

▲新娘在收取大筆禮金後，突然在臉書宣布取消婚禮，態度還很理直氣壯，讓親友傻眼。（圖／翻攝推特）

新娘還大剌剌直接說，等度完蜜月後，會再宣布新的婚禮日期，要大家持續關注，「一定要來喔！」並直接「再要一筆」，表示：「如果有人想給我們蜜月禮物，我將在亞馬遜上，更新我們的禮物基金註冊處。」

這對新人突然取消婚禮的決定，讓不少親友當場傻眼，有的更氣瘋開罵。因為不少親友為了這對新人包了大紅包，還有人為了參加婚禮特地請長假，結果新娘收了禮金，用簡單幾句話就取消婚禮。且面對親友質疑，新娘還留言處稱「錢匯過來就是我的，我的時間和我的金錢，我想怎樣使用就怎樣使用」。

其中有兩位包了折合台幣約36萬與10萬的親友，發現自己包了大紅包還無法參加婚禮，氣得痛罵：「如果不把錢退回來，我們就法庭上見」。後來雖然新娘的媽媽跳出來緩頰，但新娘很理直氣壯，直接痛罵要求退錢的親友，「你們害我花幾千元看心理醫生，你們才應該替我付醫藥費」，態度令親友傻眼。

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