桃園幼兒園驚傳虐童！橘衣女爆氣飆罵「揮棍狂毆」…孩童淒厲哭喊

記者柯振中、沈繼昌／桃園報導

桃園龜山近日發生一起幼兒園虐童案，一名女子持棍不斷揮打，導致幼童不斷哭喊，驚悚的畫面全被隔壁鄰居錄下。目前桃園市府教育局已派員了解，龜山分局也已經會同偵查隊，通知家暴官，前往幼兒園調查。警方初步調查後表示，這起虐童案只是虛驚一場，幼童身上並無外傷，園長也說是「打地板嚇小孩」。不過，教育局隨後回應，該名女子「用手拍打幼童臀部」，隨後持棍揮牆，威脅幼童。

一名網友在臉書上分享2則影片，同時痛罵該間幼兒園的老師，「龜山某幼兒園，家長付錢給你們這樣打小孩的嗎？警察已經介入了，謝謝各位關心。」依據網友貼出的2則影片，施暴的女子對著孩童飆罵，隨後疑似拿出棍子，朝著孩童揮打，讓孩童發出淒厲的哭喊。

▼龜山幼兒園驚傳虐童。（圖／翻攝網友臉書）



這2則影片在網路上散播後，已有許多網友轉發，更讓不少人氣炸回應，「停業，繳錢給他們虐童的嗎」、「太讓人生氣了」、「又有間惡劣幼兒園被揭發了」、「看了就想揍她」、「真誇張，這樣我那敢給我女兒去上課」、「太可惡了！真的太感謝攝影者」。

由於許多網友轉發，目前該間幼兒園已被肉搜出來，市府教育局已派員了解，龜山分局也已經會同偵查隊，通知家暴官前往調查，要求家長將孩童帶到幼兒園接受詢問，若家長打算提告，警方將立即受理，若沒打算提告，則交由教育局處理。

對此，龜山派出所、偵查隊請家長帶孩童到幼兒園，發現幼童身上並無外傷，且園長向他們說「棍子是在打地上」，並無虐童的情況，家長也沒有打算要提告。不過，教育局隨後回應，由於幼童便溺，該名女子有「用手拍打幼童臀部」，隨後持棍揮牆，威脅幼童配合清理。

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