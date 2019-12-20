包包被搜出「小秘密」！　高嘉瑜認了：想當媽媽，快要生不出來了

圖文／鏡週刊

年代MUCH全新媽媽型娛樂節目《聽媽媽的話》，本週邀請到港湖女神高嘉瑜、沈玉琳、Paul和Mei來解密「媽媽包」。高嘉瑜因身邊的人都當媽，自己也有當母親的憧憬，已39歲的她，身體已經逼近生育臨界值，自虧已到「快要生不出來的年紀」，她無奈說「不是想當媽媽就能當媽媽，因為要找到對的人生！」

高嘉瑜的包包內被搜出有數支麥克筆，她不好意思地摀著臉說，「因為很多人找我簽名，每次簽完名我都把筆帶回家，助理就覺得怎麼筆一直少」？小禎開玩笑說「所以妳是有小偷的行為」？笑翻全場！此外，高嘉瑜的錢包僅有1,000元現金，她大剌剌表示「平常出門都有人請客」，引起全場羨慕，她趕緊解釋「是助理會帶錢啦！」

現場還在她包裡搜到僅1,200元的信用卡帳單，正當大家對她小額花費感到好奇時，她精神抖擻地說「這張卡都沒在刷，然後它跟我收費，我現在正打算去申訴」，立委候選人氣勢表露無遺。

而沈玉琳自稱都是他在背媽媽包，抱怨老婆芽芽準備東西琳瑯滿目「像在逃難一樣」，沈玉琳說老婆個性居安思危，會把家裡存摺、印章等重要物品放在媽媽包裡，導致包包媽過重。

沈玉琳自招OK蹦跟防蚊貼傻傻分不清，因此害得女兒被蚊子叮得滿身包！有次全家人去戶外踏青，老婆芽芽再三叮嚀他幫女兒貼防蚊貼，沈玉琳幫女兒貼上後，女兒一整天下來還是被叮得大包小包，芽芽湊近一看，氣得大罵「是OK蹦啦」！全場譙沈玉琳簡直是豬隊友。



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