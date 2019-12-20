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「三支箭」建設花蓮！黃啟嘉步行掃街拜票　熱情民眾是後盾

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▲▼國民黨花蓮立委參選人黃啓嘉展開步行掃街行程，走過花蓮大街小巷，耍握住每一雙手。（圖／記者王兆麟翻攝‘下同）

▲▼國民黨花蓮立委參選人黃啓嘉展開步行掃街行程，走過花蓮大街小巷，耍握住每一雙手。（圖／記者王兆麟翻攝‘下同）

記者王兆麟／花蓮報導

距離選舉不到一個月，花蓮國民黨立委參選人黃啟嘉近日展開一連串掃街行程，走過花蓮大街小巷，握住每一雙手。「本人感覺特別親切！」是多數民眾看到黃醫師親自拜訪的心聲，沿途滿滿的加油與支持力量，點燃民眾對於國民黨熱烈期待。

國民黨立法委員候選人3號黃啟嘉，提出三支箭建設花蓮的政見，3這個數字似乎預表花蓮美好未來的選擇。加足信心更加堅定走訪基層，以低調踏實的腳步，走入民眾生活之中，沒有高談闊論，只有真誠的心意與服務的熱忱，黃啟嘉希望讓選舉回歸到公義，讓政治回歸到為民服務的本質。

黃啟嘉說，每一個職位和角色都盡心盡責做到最好，政治人物原本就是要以為民服務為心志，所以在選前的激戰時刻，選擇用步行方式走遍花蓮大街小巷，走進人民的期待當中，希望親自感受民眾生活。從醫師轉換到立委之路，早已轉換嫖整好心態，更要用行動告訴花蓮鄉親，黃啟嘉做好準備，盡心盡力為民服務。

▲▼國民黨花蓮立委參選人黃啓嘉展開步行掃街行程，走過花蓮大街小巷，耍握住每一雙手。（圖／記者王兆麟翻攝‘下同）

3號黃啟嘉的3支箭，是長期以來關心花蓮發展，看見花蓮最迫切需要的建設，更需要中央資源挹注，因此，政黨在立法委員的力量顯得特別重要，過半席次是重要關鍵，才能貫徹執政理念。

黃啟嘉提出以國家價值來建設花蓮，深度與廣度思考花蓮未來發展。第一箭是交通建設，將爭取興建環島高速公路及國道六號，讓花東與連結北中南，便捷交通是產業發展根本。

▲▼國民黨花蓮立委參選人黃啓嘉展開步行掃街行程，走過花蓮大街小巷，耍握住每一雙手。（圖／記者王兆麟翻攝‘下同）

第二支箭則是教育，應由政府資源投入，讓各領域頂尖教師來到花蓮，教育花蓮人才留在家鄉服務。第三支箭是醫養產業，花蓮獨有的好環境，只要建設完善的硬體設施，加上醫療資源進駐，會吸引國際退休人士來到花蓮養老，進而帶動人口成長，加上交通與教育人才完備，將可帶動花蓮全面發展。

用說的、用走的，黃啟嘉要用最真心的方式，以公理正義實現為民服務的理念，團結一心支持國民黨，強化政黨力量，花蓮要更好在於每一張寶貴選票，做出明智的選擇。

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