花蓮選區／傅崐萁民調穩定領先　泛藍支持者陷入「尷尬」局勢

▲傅崐萁在《台灣指標民調》的各項支持度都取得領先。（圖／記者王兆麟攝）

記者林緯平／綜合報導

2020大選剩下不到一個月時間，除了總統大位外，各區域立委的競爭更是相當激烈。其中花蓮縣區域立委目前就呈現民進黨籍現任立委蕭美琴、國民黨提名候選人黃啟嘉、前花蓮縣長傅崑萁，三強鼎立的狀況。然而據風傳媒委託《台灣指標民調》執行的民調顯示，目前傅崐萁獲得的花蓮民眾支持度最高。

根據11月25日《台灣指標民調》公布之最新民調，傅崐萁獲得34.6%花蓮民眾支持，蕭美琴以26.7%緊追在後，第三則為黃啟嘉的14.1%支持度，然而這份民調中有19.2%的花蓮民眾未明確回答支持何人，另外也有5.4%的民眾投出廢票或不投票。

從上述民調可以發現，無黨籍的傅崐萁靠著本身在花蓮的人氣，加上挾帶著太太、現任花蓮縣長徐榛蔚相挺，似乎漸漸造成泛藍分裂的問題，造成原國民黨提名候選人黃啟嘉選情陷入危機。

▲黃啟嘉。（圖／翻攝自臉書）

透過交叉分析顯示，最支持傅崐萁的選民分類，為年齡在50-59歲（佔42.1%）、教育程度為國初中（41.7%）、政治立場為泛藍（58.3%）。至於蕭美琴的支持群，則是多為男性（29.6%）、年齡落在20-29歲（30.6%）、政治立場泛綠（68.4%）。而透過這份民調顯示，國民黨提民候選人黃啟嘉在各支持率大致都在19%以下。

至於在問到「比較看好哪一位立委參選人」，傅崑萁以接近五成（49.8%）的看好度，狠甩第二名的蕭美琴22.3%看好度，而黃啟嘉僅獲得4.9%的看好度，另外也有22.9%的花蓮民眾沒有給出明確答案。

當問到「認為誰必較有能力替花蓮爭取更多建設經費？」，民調顯示傅崐萁仍以47.0%的支持度排在第一，接續為蕭美琴獲28.7%、黃啟嘉則僅有5.1%看好，另外也有19.2%未明確回覆。

▲蕭美琴。（圖／記者蕭可正攝）

有趣的是，傅崐萁的支持者中有高達84.0%的人認為傅崑萁較有能力；黃啟嘉的的支持者中僅有33.2%肯定黃啟嘉較有能力，但卻有44.4%認為傅崐萁有能力，7.1%認為蕭美琴有能力；蕭美琴的支持者中有78.7%認為蕭有能力、12.1肯定傅崑萁的能力。

此份報告為風傳媒委託《台灣指標民調》執行，調查時間為2019年11月22日至23日進行，調查對象為年滿20歲、戶籍設在花蓮的民眾，最終完成調查的人數達1073人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。