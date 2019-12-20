掃地機器人深夜逃家趴趴走　失主現身曝「越獄過程」笑翻

記者趙蔡州／綜合報導

掃地機器人清潔環境相當方便，但如果它不小心跑出門逛街，就不知道會「逃」到什麼地方。就有網友在臉書「台南爆料公社」表示，有一台掃地機器人逃家在街上閒晃，如果有人發現家中機器人遺失「請趕快出門尋找吧」。文章分享後立刻在網路引起熱烈關注，最後也成功替掃地機器人找到主人。

▲掃地機器人逃家身影萌翻，沿路「掃街」被民眾捕獲，失主終於出面了。（圖／翻攝自爆廢公社）

請繼續往下閱讀...

影片中可以看見，一台綠白相間的掃地機器人晚上獨自在馬路移動，逗趣的畫面讓路過民眾忍不住拿出手機拍照，還有人幫忙發布協尋消息，「台南市平通里里民注意，你們家的掃地機器人，已經離家當掃街機器人了」、「如果發現家裡有掃地機器人遺失，請趕快出門尋找吧。」

消息曝光後馬上在引發網友熱烈討論，有人說「看來是盡責的掃地機器人，承攬整個鄰里的清潔任務」、「一路掃回家裡面全滿」、「政治世家出身的，在掃街拜票」、「被掃地出門了」、「逃脫成功、自由囉」、「這機器人野心真大，立誓掃街」，還有人幫忙轉貼該文章，希望能替掃地機器人找到主人。

▲網友幫忙轉貼協尋失主的消息。（圖／翻攝自台南爆料公社）

根據《聯合新聞網》報導，由於網友們的關注度破表，失主很快就出面把掃地機器人帶回家，他解釋當時把機器人啟動後，自己就去休息讓機器人自己掃地，不料1樓大門的縫隙剛好可以讓機器人鑽出，結果機器人就自己跑到馬路上「掃街」了，意外引起騷動也是始料未及。

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！