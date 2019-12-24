　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男「4度闖前女友家」找她女兒！愛撫龍頭一次200元　鄰居撞破嚇呆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲阿溫趁著前女友不在家，闖入對方家中。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿溫」（化名）與前女友「小雨」（化名）分手後，竟4度趁著她外出工作時，闖入對方家中猥褻其女兒，不僅用手撫摸女孩胸部，還要對方幫他打手槍，事後再給少女200、300元，行徑相當誇張。

判決指出，阿溫與小雨分手之後，他竟4度趁著小雨外出工作時，闖到對方家中，用200到300元不等的酬勞，對少女猥褻4次，過程中不僅用手撫摸對方胸部，甚至還要求對方幫他撫摸下體直到他射精，行徑相當誇張。

整起事件直到小雨的鄰居發現，阿溫不斷出入其住處的行為相當奇怪，因此趕忙告知後才曝光，而小雨詢問女兒後，終於揭開阿溫的惡行，並氣得一狀告上法院。對此，法官認為，阿溫的行徑已經嚴重影響少女身心發展，因此依成年人與16歲以上未滿18歲之人為對價猥褻行為，共4罪，各判他有期徒刑3個月，合併執行應執行10個月，但考量他坦承犯行，並承諾會賠償30萬元，因此給予緩刑3年。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

家裡爽壞壞小王...還被小孩打斷！人妻被抓包羞喊「他沒割包皮」：比較細長

豹紋外套女「新店捷運站前墜樓」趴地亡！鐵欄杆被撞斷　民眾目睹嚇壞

狂傳鹹濕訊息「演練姿勢」！人妻嬌喊：想要從後面來～　他隔天車上壞壞實戰

ET快訊
新北首見「送肉粽」　路線曝光…走2公里送出海
小燈泡媽媽哽咽求法官：請求判處王景玉死刑
11男女唱歌花1萬8　短裙妹「沒喝酒」被要求平分怒了
差20歲！辣媽安慰女兒前男友　次次都火熱：回不了頭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

求判兇手死刑　王婉諭：我要其他孩子不再遭受同樣噩運

北宜2跑車雙黃線遇砂石車「神龍擺尾」　敏捷點滿閃躲畫面曝

獨／北海岸首例！石門「送肉粽」路線曝光　「富貴角公園開始走2km」送出海

小燈泡媽媽哽咽求法官：請判處王景玉死刑

囂張狂掃50噸一級林木！檢警破獲「近年最大山老鼠案」...藝品店再藏培養室

找嘸「授權書」…黃琪出庭喊：我怕了！批刑事局破壞他手機　要求鑑定還原

彰化女騎士等紅燈遭撞飛10米命危　再5分鐘就到家...家屬怒：他開160

高雄男「4度闖前女友家」找她女兒！愛撫龍頭一次200元　鄰居撞破嚇呆

醉漢凌晨與女友口角驚動鄰居報警　「xxx」三字經罵警還推所長

宜蘭三星警分局勤指中心主任酒駕拒酒測　罰18萬記大過並調職

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

老弟假借拍攝「火鍋吃播」惡整姊！　隔壁桌狂找碴...差點打起架她嚇壞

求判兇手死刑　王婉諭：我要其他孩子不再遭受同樣噩運

北宜2跑車雙黃線遇砂石車「神龍擺尾」　敏捷點滿閃躲畫面曝

獨／北海岸首例！石門「送肉粽」路線曝光　「富貴角公園開始走2km」送出海

小燈泡媽媽哽咽求法官：請判處王景玉死刑

囂張狂掃50噸一級林木！檢警破獲「近年最大山老鼠案」...藝品店再藏培養室

找嘸「授權書」…黃琪出庭喊：我怕了！批刑事局破壞他手機　要求鑑定還原

彰化女騎士等紅燈遭撞飛10米命危　再5分鐘就到家...家屬怒：他開160

高雄男「4度闖前女友家」找她女兒！愛撫龍頭一次200元　鄰居撞破嚇呆

醉漢凌晨與女友口角驚動鄰居報警　「xxx」三字經罵警還推所長

宜蘭三星警分局勤指中心主任酒駕拒酒測　罰18萬記大過並調職

韓國瑜國政團︰股市上漲多被外國人賺走　經濟數字是「遮羞布」

樂天找來大聯盟級打擊教練　韓裔美籍崔炫首次效力韓職

求判兇手死刑　王婉諭：我要其他孩子不再遭受同樣噩運

優雅設計美到「很不法拉利」　新Roma跑車影片、細節曝光！

北宜2跑車雙黃線遇砂石車「神龍擺尾」　敏捷點滿閃躲畫面曝

年輕人買不起房　房仲大老：貸款9成、拉長40年、寬限5年可減壓

獨／北海岸首例！石門「送肉粽」路線曝光　「富貴角公園開始走2km」送出海

黃國書：如果我擅於經營網軍　網路形象有可能這麼低嗎？

韓版20歲父女戀只維持2年！　《綠豆傳》曹秀香爆熱戀和分手「答案都一樣」

志玲姊姊結婚了！嫁妝算女方的 還是夫妻的共有財產？｜行動法庭 第45集

社會熱門新聞

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

即／光華商場旁惡火封街　男女痛哭

光華商場旁大樓爆炸聲惡火　9消防員受傷

十八王公橋驚見半裸女屍　身分曝光

第一次就暈船　牙醫師包養酒店妹慘了

電機碩士殺嫩女友　恐怖情人特質他都有

娃娃機台主遭8男狂歐！他頭骨碎裂倒血泊亡

國道南下台南仁德段驚傳火燒車駕駛亡

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

竹東少女姦殺命案　更三審全部免死

女專生遭記過又被po網罵　2天後失蹤

妻離家出走　醫師綠夫求償1000萬

即／豹紋女「新店捷運站前墜樓」趴地亡

更多熱門

相關新聞

蛋黃區洗牌！高雄房價2字頭三劍客　南高雄新興、苓雅入列

蛋黃區洗牌！高雄房價2字頭三劍客　南高雄新興、苓雅入列

今年高雄房市的熱度高，許多行政區的交易熱絡，房價也站穩2字頭，根據房仲業者統計，高雄有3個行政區的平均房價已經站上2字頭，第1名毫無意外是豪宅聚集的鼓山區，但第2~5名清一色在南高雄，反而北高交易熱絡的左營房價更便宜。

派出所提前歡度耶誕節　自助式豪華14道菜

派出所提前歡度耶誕節　自助式豪華14道菜

手續費一筆200！旅行社、銀樓非法匯兌29.8億

手續費一筆200！旅行社、銀樓非法匯兌29.8億

陳其邁住家「百立海洋帝國」　登高雄最貴中古社區

陳其邁住家「百立海洋帝國」　登高雄最貴中古社區

到府安裝冷氣！工人見國小女獨處　衝上前伸舌探索

到府安裝冷氣！工人見國小女獨處　衝上前伸舌探索

關鍵字：

猥褻高雄

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

曾爆美國學歷造假被停職！46歲主播薛楷莉改當護士

即／光華商場旁惡火封街　男女痛哭

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面