高雄男「4度闖前女友家」找她女兒！愛撫龍頭一次200元　鄰居撞破嚇呆

▲阿溫趁著前女友不在家，闖入對方家中。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿溫」（化名）與前女友「小雨」（化名）分手後，竟4度趁著她外出工作時，闖入對方家中猥褻其女兒，不僅用手撫摸女孩胸部，還要對方幫他打手槍，事後再給少女200、300元，行徑相當誇張。

判決指出，阿溫與小雨分手之後，他竟4度趁著小雨外出工作時，闖到對方家中，用200到300元不等的酬勞，對少女猥褻4次，過程中不僅用手撫摸對方胸部，甚至還要求對方幫他撫摸下體直到他射精，行徑相當誇張。

整起事件直到小雨的鄰居發現，阿溫不斷出入其住處的行為相當奇怪，因此趕忙告知後才曝光，而小雨詢問女兒後，終於揭開阿溫的惡行，並氣得一狀告上法院。對此，法官認為，阿溫的行徑已經嚴重影響少女身心發展，因此依成年人與16歲以上未滿18歲之人為對價猥褻行為，共4罪，各判他有期徒刑3個月，合併執行應執行10個月，但考量他坦承犯行，並承諾會賠償30萬元，因此給予緩刑3年。

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