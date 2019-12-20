免費！LINE MUSIC送聖誕鈴聲　快設定泰武國小「祝你聖誕快樂」送愛版答鈴

記者姚惠茹／台北報導



LINE MUSIC今（20）日宣布將送給所有LINE台灣用戶一個最特別的聖誕禮物，那就是首次與風潮音樂和屏東泰武國小古謠傳唱合作聖誕暖心企劃，由金曲獎最佳專輯製作人吳金黛親自操刀，打造「祝你聖誕快樂 LINE x 泰武國小」送愛版LINE答鈴，即日起至2020年1月1日止期間限定下載。

LINE MUSIC表示，只要透過LINE MUSIC官方帳號專屬活動連結，所有LINE台灣用戶都可免費設定這款特製的耶誕送愛版答鈴，讓大家在歲末年終報佳音的時刻，聽見最原始無瑕的感動，更期許大家能一起和LINE MUSIC分享愛和希望。

▲LINE MUSIC首次與風潮音樂和屏東泰武國小合作聖誕暖心企劃。（圖／LINE提供）

LINE MUSIC指出，今年正值八八風災的十週年，而在北大武山下最美麗的排灣族小學—泰武國小，雖然校園遭到嚴重破壞，師生們歷經4次搬遷，長達兩年半的流浪，但仍不斷用最純真的歌聲展現他們的韌性和堅強，因此LINE決定將這「把夢做大」的正向力量分享給全台灣的用戶。



LINE MUSIC說明，這次邀請到曾與世界三大男高音之一卡列拉斯合唱，屢屢征服全世界耳朵，宛如浴「水」鳳凰的泰武國小孩子們所組成的古謠傳唱隊，和風潮音樂的金曲獎專輯製作人吳金黛老師一同製作這「祝你聖誕快樂—LINE x 泰武國小」送愛版LINE答鈴分享給用戶。

LINE MUSIC強調，從即日起至2020年1月1日止，用戶皆可透過LINE專屬活動網址免費設定，而全曲「祝你聖誕快樂 布丁版—LINE MUSIC x 泰武國小」更將上架到 LINE MUSIC App 上，讓有愛的你我都可以隨時設定成背景音樂、LINE 鈴聲或來電答鈴等。

耶誕限定送愛版LINE答鈴設定活動網址（僅限手機開啟）：https://lin.ee/7hCMwrd