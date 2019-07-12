▲音樂社群化！LINE MUSIC強勢上線，快下載馬上換LINE鈴聲。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲LINE MUSIC推出每月149元起音樂聽到飽、還能自訂手機鈴聲、分享音樂給好友。（圖／記者張凱喨攝）

記者吳思瑤／台北報導

在台灣擁有2100萬用戶的通訊軟體LINE，宣布音樂串流服務LINE MUSIC正式上線，打造新型態一站式音樂服務平台，讓音樂成為新的社群語言，為台灣音樂市場注入新動能，並邀請國際天后李玟COCO擔任年度代言人；LINE表示，首波將開放用戶免費體驗30天。

▲李玟COCO出任LINE MUSIC年度代言人，拍廣告愛上超萌熊大，膚色也跟它一模一樣。（圖／記者張一中攝）

國際樂壇天后李玟COCO特別現身記者會帶來熱騰騰的驚喜禮物，重新復刻三首經典歌曲「暗示2019」、「被愛的女人2019」、「過完冬季2019」，將獨家於LINE MUSIC上線，歡慶LINE MUSIC正式在台推出！LINE台灣董事總經理陳立人得知李玟拍攝廣告時很喜歡「熊大」，現場親自送她一支，李玟笑說：「哇，它跟我是一模一樣顏色！哈哈哈」。

▲李玟把自己3首經典歌曲重新復刻，包括「暗示2019」、「被愛的女人2019」、「過完冬季2019」，獨家在LINE MUSIC上線。（圖／記者張一中攝）

在搶先使用LINE MUSIC服務後，COCO最喜歡設定專屬LINE鈴聲其中這項功能，「音樂你可以自己剪，鈴聲變成自己挑選，剪自己特別喜歡的那一句，代表你的心情和態度。」

▲LINE MUSIC會透過 AI 智慧推薦每日更新個人特選歌單，也會透過情境 DJ 功能，整理各式不同情境式音樂讓使用者自選收聽。（圖／記者張凱喨攝）

在台灣整理手機活躍用戶中，僅34%用戶有使用數位音樂內容，而進一步剖析，串流音樂付費用戶只佔了6%，由此可見數位音樂市場還是有極大的拓展潛力。LINE更統計出每天有1億則貼圖透過LINE被傳送、有800萬用戶使用LINE撥打超過3400萬通電話，而LINE MUSIC也將為用戶的日常溝通帶來更多樂趣。

▲3C達人Tim哥認為，LINE最大優勢就是台灣有兩千萬的消費族群都用他們家的社群軟體。（圖／記者張凱喨攝）

專業3C達人Tim哥更表示，「現在LINE和LINE MUSIC結合，讓內建可以直接做音樂的編輯跟答鈴，對於其他平台來說，是獨有的。」不再是預設的聲音，還可以設定自己喜歡的音樂鈴聲和來電答鈴。

▲使用者可以挑選自己喜歡的音樂，自己剪輯音樂片段並將音樂設定為LINE的音樂鈴聲或來電答鈴。（圖／記者張凱喨攝）

LINE MUSIC集結三核心優勢，「智慧引擎」串接最潮最夯千萬曲庫，「音樂聊天模式」串接通訊及聊天室及「一站式LINE服務體驗」融合LINE旗下各式多元應用。另外LINE台灣內容事業副總經理張景雯，也分享了LINE MUSIC獨家四大創新功能，讓個人化音樂更豐富多元。「AI智慧推薦」從千萬曲庫及個人音樂點擊狀況，每日更新個人特選歌單，而「情境DJ」則精選各種不同情境式音樂，讓用戶根據場景或當下情緒盡情收聽。

▲▼LINE MUSIC和 LINE原有的聊天服務串連，使用者可以將LINE MUSIC 音樂分享給 LINE裡的朋友。（圖／記者張凱喨攝）

另外也針對「聊天室一鍵分享」，副總經理張景雯表示「通常在分享一個音樂的時候，其實會分享到其他的社群軟體，但分享過去時，對方不一定有這個社群軟體或播放軟體，也就可能沒有接收到。」因此LINE試著突破，希望在聊天室傳遞音樂的過程中，就像傳貼圖一樣馬上就看得到、聽得到；還有隨時傳達當下心情的「LINE鈴聲自造和背景音樂設定」；最後「影音內容與音樂直播」也同步展現線上線下資訊，讓使用者都能一手掌握。

▲LINE台灣內容事業副總經理張景雯表示，年底前LINE MUSIC台灣目標希望達到500萬名使用者。（圖／記者張凱喨攝）

目前只要加入成為LINE MUSIC會員，就能免費享有基本權益，包括音樂30秒試聽、一鍵分享30秒音樂、個人化背景音樂設定、觀賞最新MV和線上直播內容等。至於付費訂閱「LINE MUSIC WOW 音樂方案」，則分為月租型兩種，還有定期定額型即季繳和年繳兩種方案。其中月租型 WOW 149每月訂閱價為149元，價格跟其他串流音樂服務大致相同，首波加贈一個月免費體驗。