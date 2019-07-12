　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

音樂社群化！LINE MUSIC強勢上線　快下載馬上換LINE鈴聲

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲音樂社群化！LINE MUSIC強勢上線，快下載馬上換LINE鈴聲。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲LINE MUSIC推出每月149元起音樂聽到飽、還能自訂手機鈴聲、分享音樂給好友。（圖／記者張凱喨攝

記者吳思瑤／台北報導

在台灣擁有2100萬用戶的通訊軟體LINE，宣布音樂串流服務LINE MUSIC正式上線，打造新型態一站式音樂服務平台，讓音樂成為新的社群語言，為台灣音樂市場注入新動能，並邀請國際天后李玟COCO擔任年度代言人；LINE表示，首波將開放用戶免費體驗30天。

▲▼李玟出席LINE MUSIC上線記者會。（圖／記者張一中攝）

▲李玟COCO出任LINE MUSIC年度代言人，拍廣告愛上超萌熊大，膚色也跟它一模一樣。（圖／記者張一中攝）

國際樂壇天后李玟COCO特別現身記者會帶來熱騰騰的驚喜禮物，重新復刻三首經典歌曲「暗示2019」、「被愛的女人2019」、「過完冬季2019」，將獨家於LINE MUSIC上線，歡慶LINE MUSIC正式在台推出！LINE台灣董事總經理陳立人得知李玟拍攝廣告時很喜歡「熊大」，現場親自送她一支，李玟笑說：「哇，它跟我是一模一樣顏色！哈哈哈」。

▲▼李玟出席LINE MUSIC上線記者會。（圖／記者張一中攝）

▲李玟把自己3首經典歌曲重新復刻，包括「暗示2019」、「被愛的女人2019」、「過完冬季2019」，獨家在LINE MUSIC上線。（圖／記者張一中攝）

在搶先使用LINE MUSIC服務後，COCO最喜歡設定專屬LINE鈴聲其中這項功能，「音樂你可以自己剪，鈴聲變成自己挑選，剪自己特別喜歡的那一句，代表你的心情和態度。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲LINE MUSIC會透過 AI 智慧推薦每日更新個人特選歌單，也會透過情境 DJ 功能，整理各式不同情境式音樂讓使用者自選收聽。（圖／記者張凱喨攝）

在台灣整理手機活躍用戶中，僅34%用戶有使用數位音樂內容，而進一步剖析，串流音樂付費用戶只佔了6%，由此可見數位音樂市場還是有極大的拓展潛力。LINE更統計出每天有1億則貼圖透過LINE被傳送、有800萬用戶使用LINE撥打超過3400萬通電話，而LINE MUSIC也將為用戶的日常溝通帶來更多樂趣。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲3C達人Tim哥認為，LINE最大優勢就是台灣有兩千萬的消費族群都用他們家的社群軟體。（圖／記者張凱喨攝）

專業3C達人Tim哥更表示，「現在LINE和LINE MUSIC結合，讓內建可以直接做音樂的編輯跟答鈴，對於其他平台來說，是獨有的。」不再是預設的聲音，還可以設定自己喜歡的音樂鈴聲和來電答鈴。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲使用者可以挑選自己喜歡的音樂，自己剪輯音樂片段並將音樂設定為LINE的音樂鈴聲或來電答鈴。（圖／記者張凱喨攝）

LINE MUSIC集結三核心優勢，「智慧引擎」串接最潮最夯千萬曲庫，「音樂聊天模式」串接通訊及聊天室及「一站式LINE服務體驗」融合LINE旗下各式多元應用。另外LINE台灣內容事業副總經理張景雯，也分享了LINE MUSIC獨家四大創新功能，讓個人化音樂更豐富多元。「AI智慧推薦」從千萬曲庫及個人音樂點擊狀況，每日更新個人特選歌單，而「情境DJ」則精選各種不同情境式音樂，讓用戶根據場景或當下情緒盡情收聽。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼LINE MUSIC和 LINE原有的聊天服務串連，使用者可以將LINE MUSIC 音樂分享給 LINE裡的朋友。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

另外也針對「聊天室一鍵分享」，副總經理張景雯表示「通常在分享一個音樂的時候，其實會分享到其他的社群軟體，但分享過去時，對方不一定有這個社群軟體或播放軟體，也就可能沒有接收到。」因此LINE試著突破，希望在聊天室傳遞音樂的過程中，就像傳貼圖一樣馬上就看得到、聽得到；還有隨時傳達當下心情的「LINE鈴聲自造和背景音樂設定」；最後「影音內容與音樂直播」也同步展現線上線下資訊，讓使用者都能一手掌握。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲LINE台灣內容事業副總經理張景雯表示，年底前LINE MUSIC台灣目標希望達到500萬名使用者。（圖／記者張凱喨攝）

目前只要加入成為LINE MUSIC會員，就能免費享有基本權益，包括音樂30秒試聽、一鍵分享30秒音樂、個人化背景音樂設定、觀賞最新MV和線上直播內容等。至於付費訂閱「LINE MUSIC WOW 音樂方案」，則分為月租型兩種，還有定期定額型即季繳和年繳兩種方案。其中月租型 WOW 149每月訂閱價為149元，價格跟其他串流音樂服務大致相同，首波加贈一個月免費體驗。

ET快訊
超帥背心男夾娃娃機店被拍！仔細一看…是野生「天菜男神」
月薪18K！台東男悲嘆「怎麼活」　網揭真相怒了：比外勞還可憐
鐵路警李承翰生日變冥誕　同袍穿「兄弟」T恤帶蛋糕齊聚：都到了
計程車敦化北路失控「自撞安全島」　運將救出已無呼吸心跳

關鍵字：LINE,LINE MUSIC,李玟COCO,3C達人Tim,熊大

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

李玟談開刀淚崩「我會害怕」　洩兒時陰影...不敢動手術

影／LINE MUSIC上線！最低月租149元無限聽音樂　每月3首自設鈴聲

免費試聽30天！LINE Music預計7/10上線　可自訂LINE語音來電鈴聲

夏日來襲！李玟CoCo捷運站開唱　乘客停下腳步跟著舞動

首波開放30天免費體驗　李玟CoCo代言LINE MUSIC

影／LINE共同執行長慎重熩訪台　宣布加碼投資台灣30億元

限時8天享優惠！85℃葡萄柚、百香優格氣泡飲「第2杯半價」

音樂社群化！LINE MUSIC強勢上線　快下載馬上換LINE鈴聲

全台限量2000杯！COLD STONE「雪鹽漂浮奶茶」買一送一

【廣編】TOYOTA首創景觀健身中心　車主免費體驗

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

每喝必拉？網認證治便秘良伴　解析早餐店奶茶的「通腸」真相

無照男國道自撞「串供對話」曝光　找友揹鍋狂跳針：等下說你開的...

劉以豪霸道公主抱送醫　郭雪芙動搖「我討厭你，這麼了解我」

限時8天享優惠！85℃葡萄柚、百香優格氣泡飲「第2杯半價」

音樂社群化！LINE MUSIC強勢上線　快下載馬上換LINE鈴聲

全台限量2000杯！COLD STONE「雪鹽漂浮奶茶」買一送一

【廣編】TOYOTA首創景觀健身中心　車主免費體驗

廚魔駕到！「Daimon‧犇廚魔館」打破你對台灣味的印象

陸地玩衝浪、大稻埕看七夕煙火　台北今夏2大河岸活動不推不行

adidas PULSEBOOST HD全面進化主宰街頭！自帶音樂播放清單　就是要你跑起來

女孩的夏季保養新品：Bobbi Brown 沁透卸妝、Kiehl’s愛地球限量版

限時3天「買飲料免費送蜜糖波堤」！Mister Donut中秋禮盒團購享73折

限時3天「回饋高達20%」！用PX Pay儲值支付滿100元就送200點

她幫小店拍片推廣「月收破6位」：直銷不需要推銷

頂新舉辦監獄受刑人磁繪展　魏應充希望讓更生人受肯定　

私刑正義非正義　直播主糾眾蛋洗毆打嫌犯10多人送辦

金曲入圍前一週阿嬤過世！　ØZI爆淚「她手是黑的」吐遺憾

跟著神明去繞境集章有禮　大溪慶關公生熱鬧如過年

海底撈首次入榜！　大陸500強上市公司排行出爐「總營收達205兆」

情定日月潭集團婚禮超浪漫　新人好禮獎不完

太殘忍妙天不辦了！林志成：一定要上格鬥擂台　館長「10字苦勸」網笑噴

世大運／陳怡瑄、林明靜擒俄　複合弓女團鍍銅

驚悚畫面曝光！機車撞左轉轎車　騎士「空中翻轉」重摔掙扎

消費熱門新聞

不再提供吸管！小7逐步導入「就..

可爾必思「沁涼輕爽」引爆熱潮

水果攤老闆揪甘心標語引熱議

出遊必備尊爵神卡　米其林享優惠

書局、網路書店折扣季　萬種商品..

台北今夏2大河岸活動不推不行

西螺麻糬大王快閃板橋車站爆人潮

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一..

高雄最夯！15米「網美書牆」超..

超寫實人體雕塑　民眾驚：太逼真

星冰樂、茶瓦納連續14天「買一..

每片都吃得到牛奶糖香！網友敲碗..

信義區新地標！連網紅博恩都來朝..

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

更多熱門

相關新聞

Line超過3行GG！專家授尬聊2祕技

妳有沒有收過內容多到像報告一樣的LINE訊息？從日常問候開始，一路寫到自己簡單（或是詳細？）的近況，然後探問對方的近況，最後再關心一下對方最近身體好不好……。看似不可思議，不過會傳這種長篇訊息，讓人看了忍不住吐槽「所以妳到底想說什麼？」的女性，絕對不在少數。

影／LINE MUSIC上線！最低月租149元無限聽音樂　每月3首自設鈴聲

長榮才報警　郭芷嫣坦承：我說的

地方爸爸手滑傳20激情片　她傻眼：是家長群組

熊大行李箱屈臣氏集點換購倒數

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰回應

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

林志成約戰館長！主辦超硬背景曝：太殘忍不辦了

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

閨蜜吵架吵輸　怒PO床照：美女爽嗎

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

孫協志離婚後爆秘戀　夏宇童回應了

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同行

悲情太空人　國家消失無法回地球

更多

最夯影音

更多

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面