被泰武國小古謠隊歌聲感動！世界男高音卡列拉斯全球巡迴選中屏東

▲世界三大男高音之一卡列拉斯將在屏東開唱，這也是全台唯一一場表演 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者黃凱翊／綜合報導

世界三大男高音之一卡列拉斯10月27號將首次到屏東開唱，屆時將會與屏東泰武國小古謠隊、女高音黃莉錦及台灣愛樂管弦樂團共同演出。消息一傳出就引起各界轟動，因為這場演出，同時也是卡列拉斯宣告退休的「全球告別演出」其中一站。

為什麼不去其他縣市、而是專程選在屏東演出呢？文化處長吳明榮表示，縣府從年初就開始接洽，還將泰武國小古謠隊的CD寄去給他，今年適逢莫拉克風災10週年，泰武國小當年也因受災而遷校，並被譽為是最美麗的小學，這段風災後重生的故事和小朋友的歌聲，讓卡列拉斯深受感動，一口答應非常樂意來到屏東演出，也表示希望能以《卡列拉斯．希望原鄉》為主題，和泰武國小古謠隊一同演唱，透過音樂感動人心。除了演出之外，屆時卡列拉斯也將走訪重建後的吾拉魯茲部落。

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▲泰武國小古謠隊的歌聲感動了卡列拉斯，讓他點頭答應來台開唱。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府也推出屏東藝遊卡，提供會員專屬的購票服務和優惠。入會方式除了憑當年度「屏東縣文化處表演節目有價票根(不限同場次)」，滿1000元即可成為會員外，另一方案只要繳年費300元。有效期限為入會日期起算一年。

文化處表示，只要成為屏東藝遊卡會員，即可享有特定亮點節目限期優先購票的服務。此外，會員凡購買文化處主辦節目一律75折，每一會員單場節目限購4張，且有不定期的會員專屬活動。會員申辦藝遊卡並加入「屏東藝遊LINE@」完成入會程序後，即贈送票根收集袋，以及表演節目最新訊息、DM寄送服務。相關辦法可逕上文化處官網或屏東演藝廳粉絲頁查詢。

卡列拉斯Josep Carreras，以其充滿溫暖情感的高亢嗓音，擄獲了全世界歌迷的心，他是當今演繹威爾第和普契尼作品男高音角色的權威之一。在帕華洛帝逝世、多明哥淡出樂壇後，卡列拉斯的雋永嗓音彌足珍貴。近年，已逾七十歲的卡列拉斯正逐步展開他的全球告別巡演，為精彩的歌唱人生畫下美麗的休止符。這場全台唯一一場的表演，將在10月27號在屏東演藝廳演出，目前兩廳院售票系統上顯示只剩下些許位置，民眾可別錯過這個享譽全球的溫暖歌聲。

▲屆時除了泰武國小古謠隊外，女高音黃莉錦及台灣愛樂管弦樂團也將共同參與演出。（圖／記者陳崑福翻攝）