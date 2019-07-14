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4大音樂串流平台激戰！　LINE Music攻台與Apple Music、spotifly、KKBOX廝殺

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▲▼李玟出席LINE MUSIC上線記者會。（圖／記者張一中攝）

▲李玟擔任LINE MUSIC代言人。（圖／記者張一中攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Ｍusic正式來台提供服務，意味將迎戰2004年就在台灣深耕的KKBOX，以及2013年登台卻在全世界擁有最多會員數的Spotify，還有2016年來台挾帶裝置優勢的Apple Music，掀起國內4大音樂串流平台激戰。

以費用來說，各家業者基本都以月租149元左右為主，不過LINE Ｍusic提供月租和定期定額方案，KKBOX提供學生和高級方案，Apple、spotifly則是提供學生和家庭共用方案。

不過，Apple Music有3個月的免費試用期，LINE Music、spotifly、KKBOX則都只有1個月。

再來以歌曲來說，LINE Ｍusic目前與全音樂（Omusic）合作提供千萬曲庫，雖然沒有與日本的5400萬首曲庫相通，但是LINE台灣事業副總張景雯說，未來會有擴充合作，至於Apple、spotifly則為5000萬首曲庫、KKBOX約為4500萬首曲庫左右。

▲LINE MUSIC上線！最低月租149元　每月3首自設鈴聲。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE MUSIC攻台。（圖／記者姚惠茹攝）

但LINE台灣董事總經理陳立人還是充滿自信，他說，LINE Ｍusic不僅是音樂串流平台，而是以LINE通訊軟體在台灣2100萬的月活躍用戶為基礎，成為通訊語言，用音樂來分享心情，因此在功能方面，LINE Ｍusic有「音樂聊天模式」，透過聊天室一鍵分享功能，讓用戶可以將30秒歌曲片段傳給聊天對象。

▲4大音樂串流平台激戰！　LINE Music攻台與Apple、spotifly、KKBOX廝殺。（圖／翻攝LINE Music）

▲LINE Music自設最愛歌單、動態歌詞隨點即播。（圖／翻攝LINE Music）

同時，LINE Ｍusic以「音樂鈴聲」、「來電答鈴」作為賣點，首次可以讓用戶改變LINE語音通話的鈴聲設定，還能在個人檔案頁面設定「背景音樂」，立即與其它串流平台做出區隔，因此張景雯喊出年底要在台灣累積超過500萬的會員數、30萬的付費用戶，並希望擴即高齡族群。

▲4大音樂串流平台激戰！　LINE Music攻台與Apple、spotifly、KKBOX廝殺。（圖／翻攝LINE Music）

▲「AI智慧推薦」針對感受、曲風做歌曲播放。（圖／翻攝LINE Music）

功能方面，記者實際使用測試，對於「AI智慧推薦」、「LINE鈴聲自造和背景音樂設定」最為有感，像是LINE Ｍusic的介面就有DJ的選單，可以針對開心、傷心、放空、睡不著的感受來選擇，以及由AI擔任DJ做歌曲播放，還可以按照K-Pop、韓劇OST、文青、Rock n Roll等不同曲風來播放。

最讓各界注意的是，LINE Ｍusic挾帶通訊軟體市佔優勢。不僅擁有MV播送、歌單與話題串接，包括最新音樂發行動態、演唱會、粉絲見面會等，甚至會開放讓用戶透過LIVE直播享受國內外即時音樂活動的服務，包含演場會、音樂盛事、頒獎典禮等。

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關鍵字：LINE Music,Apple Ｍusic,spotifly,KKBOX,音樂串流平台　

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