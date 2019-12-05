▲LINE MUSIC最低每月30元，首推「我的鈴聲」輕量型月租方案。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE MUSIC今（5）日正式宣布推出全新「我的鈴聲」FUN系列方案，讓用戶可以透過輕量型月租方案，每個月最低只要30元，就可以為自己的LINE設定個人化來電鈴聲或答鈴，並在社群中隨心分享即時擴散，而LINE MUSIC這次也順勢公布音樂相關排行榜跟用戶分享。

LINE MUSIC從今年7月上線以來，目前下載量累積近250萬，且有高達160萬的註冊數，其中有超過6成以上的用戶會透過LINE MUSIC設定LINE來電鈴聲，因此LINE宣布從即日起正式推出全新「我的鈴聲」FUN系列方案。

輕量型月租方案總共有3種，用戶可自由選擇每期3首（FUN）或無限暢換吃到飽（FUN Plus）的30天月租型，也可選擇365天的每期3首的定期定額型（FUN 365 Days）方案，每月訂閱最低只要30元就可以擁有自己的鈴聲。

▲LINE MUSIC最愛分享歌曲排行榜前五名。（圖／LINE提供）

LINE 台灣內容事業副總經理張景雯表示，LINE MUSIC獨有的特色就是「聊天室一鍵分享」，讓用戶可以分享30秒音樂給親友，其中用戶最愛分享的前五名分別為《說好不哭》、《你的酒館對我打了烊》、《來個蹦蹦Ft. Ella陳嘉樺》、《綠色》、《怎麼了》。

▲LINE MUSIC最愛鈴聲排行榜前20名。（圖／LINE提供）

製作LINE個人化的「音樂鈴聲」及「來電答鈴」正夯，因此LINE特別分享用戶最愛鈴聲設定TOP 20排行榜，可以發現用戶偏好追劇的同時，也會即時設定LINE的鈴聲/答鈴/背景音樂，像是電視劇「我們不能是朋友」正夯之時，Bii畢書盡的《我比從前想你了》的設定次數就近萬。

▲LINE MUSIC最受歡迎排行榜前10名。（圖／LINE提供）

LINE MUSIC最愛男歌手前三名分別是周杰倫、林俊傑、Eric周興哲；最愛女歌手前三名則是G.E.M. 鄧紫棋、蔡依林、陳雪凝；最愛團體歌手前三名則是五月天、玖壹壹、頑童；年度歌曲排行榜前三名則是《說好不哭（With五月天阿信）》、《怎麼了》、《你的酒館對我打了烊》。

▲LINE MUSIC年度歌曲排行榜前10名。（圖／LINE提供）

▲LINE MUSIC各世代/性別最愛歌曲前3名。（圖／LINE提供）

橫掃日本的音樂天才米津玄師在日語排行榜上搶下三席，像是TBS日劇「Unnatural法醫女王」的主題曲《Lemon》奪冠，動畫電影「煙花」的主題曲《打上花火》和最新大泉洋主演日劇「NO SIDE 一起逆轉吧」主題曲《馬與鹿》也同時上榜，還有在今年首度站上紅白舞台的LiSA更是席捲音樂圈，其中超火紅的動漫作品「鬼滅之刃」片頭曲《紅蓮華》就拿下日語榜季軍。

▲LINE MUSIC日韓排行榜前10名。（圖／LINE提供）

韓語排行榜則由能歌能舞的南韓女團TWICE在2019年推出第8張迷你專輯兼主打歌《Feel Special》摘冠，傳遞意義深刻的重要訊息；第二名則由新人女團ITZY 的《ICY》奪得，這首歌曲為朴軫永為ITZY寫的第一首歌，製作人兼饒舌手PENOMECO參與Rap詞，展現ITZY獨特魅力。