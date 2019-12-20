南韓舊光州監獄出土逾40具遺骨！　疑為518民主化運動失蹤者

▲ 光州5‧18民主墓地。（圖／翻攝自韓國觀光公社）

記者陳宛貞／編譯

南韓法務部20日宣布，19日在舊光州監獄原址進行無名塚移葬工作時發現逾40具遺骸，預計透過分析DNA確認死者身分。相關團體推測，遺骨的主人很可能是39年前518光州民主化運動當時被埋的失蹤者。

光州事件於1980年5月18日爆發，當時一名市民發起民主運動，要求撤銷戒嚴。政府封鎖消息，掌握軍權的陸軍中將全斗煥隨後下令軍隊鎮壓，演變成流血衝突，最終造成逾500人身亡，超過3000人受傷，還有76人始終下落不明。

《韓聯社》報導，遺骸出土的地點位於法務部計畫整地後打造「所羅門法律園區」的範圍內，因此自16日起展開移葬作業，對象為在獄中死亡卻沒有親屬認領的無名屍，未料意外發現40餘具遺骨；法務部代理部長金浯洙及光州地方檢察長文燦石（音譯）立即前往查看。

法務部說明，40多具遺骸目前安置於國軍醫院，預計透過DNA確認身分。光州民主化運動相關團體人士說明，若遺骨上沒有受刑人的標記，就很有可能是當年的失蹤者。也有相關人士補充，只要與當年失蹤者家屬的DNA互相比對就能夠快速確認，但認為這些遺骸應與518當時的掩埋場沒有太大關聯。

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