12月還有颱風？太平洋「2低壓擾動」活躍　跨年天氣變數大

▲今日全台受東北季風影響有降雨。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蕭筠／台北報導

跨年恐有颱風攪局？根據台灣颱風論壇指出，目前菲律賓東方、關島南方海面各有1低壓擾動，未來不排除形成熱帶性低壓或颱風。對此，中央氣象局表示，目前確實觀測到有2低壓，其中，位於關島南方海面上的低壓因環境條件好，不排除發展成今年第29號颱風。





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▲太平洋低壓擾動活躍。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

台灣颱風論壇稍早於臉書粉專發布一張「跨年天氣好壞難料」圖表，指出台灣南方目前有2低壓擾動，下周有進一步發展成為熱帶低壓或颱風的可能性，此時搭配南海熱帶系統順著高空氣可能飄向台灣，因此下周一至跨年天氣變數仍大。

對此，氣象局預報員李孟軒表示，目前確實觀測到菲律賓東方、關島南方海面有2低壓活動，其中，位於關島南方海面的低壓因環境條件較好，發展成為颱風機率較高，不過因時間、距離仍較遠，因此動向及強度都須再觀察。至於在菲律賓東方的低壓擾動，觀測到有逐漸增強情形，未來將逐漸西偏到菲律賓，但是否會形成颱風仍待觀察，基本上對台灣不會有直接影響，後續則需等該低壓通過南海才能較為確定。

另本周日（22日）新一波東北季風報到，迎風面北部、東北部高溫稍微下降，也會出現局部雨勢，民眾關心的聖誕夜天氣，李孟軒指出周二（24日）、周三（25日）天氣轉為穩定，僅剩東半部、北部山區會有局部降雨，全台氣溫也會回升，但提醒日夜溫差大，要做好保暖工作。

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