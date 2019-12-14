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南澳馬拉松今開跑！6千人「一生RUN一次」搶先巡禮蘇花改

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▲▼蘇花改南澳馬拉松今日盛大開跑。（圖／公路總局提供）

▲蘇花改南澳馬拉松今日盛大開跑。（圖／公路總局提供）

記者李宜秦／台北報導

蘇花改將於明年1月5日全線通車，此工程歷經9年施工時間，為與國人分享蘇花改完工喜悅，「蘇花改南澳馬拉松」今日盛大開跑，逾6000名跑者參與此盛典，搶先以路跑方式巡禮蘇花改，在全線無車無污染的環境揮灑汗水，標榜「一生RUN一次」的賽事，讓搶到名額的跑友直呼好幸運。

公路總局表示，今年第二場蘇花改全線通車路跑於今日開跑，現場6000多位跑友，搶在全線通車之前，一賭蘇花改南澳段的山林之美。此場賽事在未開報即造成廣大的討論，在開報一周內隨即額滿，因反應踴躍隨後11月又再加開報名1000人。

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▲▼蘇花改南澳馬拉松今日盛大開跑。（圖／公路總局提供）

▲▼蘇花改南澳馬拉松今日盛大開跑。（圖／公路總局提供）

▲▼蘇花改南澳馬拉松今日盛大開跑。（圖／公路總局提供）

公總指出，半馬組比賽路線從南澳綜合運動場開跑，途經大南澳陸橋、武塔隧道、觀音隧道，隧道內為單向通行，標高約為4.6公尺，寬9公尺，因全線封路管制，所以在全程無車、無空氣汙染的環境下，讓跑者能夠盡情揮灑汗水，沿途南澳區的山川瑰麗美景盡收眼底。

為了體恤工程單位的辛苦，這次首度將隧道投影搬至蘇花改武塔隧道中，放映著這幾年蘇花改路段的施工紀錄片，讓民眾共同體會這得來不易的工程。宜蘭縣長林姿妙表示，本次賽事有8成以上跑友來自外縣市，此路跑也為南澳帶來觀光收入，盼未來蘇花改可讓國人更安全來往宜花，也吸引更多人潮來宜蘭觀光。

▲▼蘇花改南澳馬拉松今日盛大開跑。（圖／公路總局提供）

▲蘇花改南澳馬拉松今日盛大開跑。（圖／公路總局提供）

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