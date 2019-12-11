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蘇花改、南迴改開放機車通行？　林佳龍允研究案納機車族意見

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▲▼林佳龍接見機車族代表。（圖／交通部提供）

▲林佳龍接見機車族代表，允諾「長隧道通行機車條件」研究案期中報告納機車族意見。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

蘇花改明年1月5日將全線通車，機車族也積極爭取蘇花改、南迴公路開放機車通行，交通部長林佳龍10日接見相關機車族相關協會代表，會中允諾「長隧道通行機車條件」研究案期中報告，將邀請協會代表參與討論。

今年9月位於蘇花公路上的和中社區，發生機車撞上男童的死亡車禍，引起網路名人火花羅（本名羅邵華）撰寫文章指陳道路設計不當，林佳龍看到網友分享後，即指示公路總局研議提出具體改善作為。包括進入當地的速限從時速60降至50公里、增設置號置路口，縮減車道寛度從3.5減為3公尺、取消中央槽化分隔帶、增設2公尺人行道等項目，後續將再與當地民眾座談後定案。

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▲蘇花改蘇澳端至東澳端路段事故救災演練，22、23日10時至11時封路管制。（圖／記者游芳男攝）

▲林佳龍允諾機車族代表，「長隧道通行機車條件」研究案期中報告審查時，會邀請協會代表參與討論。（圖／記者游芳男攝）

林佳龍昨接見火花羅、交通安全協會理事長陳宏益、副理事長黃文吉、理事林志學、TMA台灣大型重機車友協會榮譽理事賴佳聖、全國大型重機商業同業促進會會長洪宗寶等代表，除了感謝他們對改善和中社區道路所提出的建言，也針對機車族的用路安全與權益進行對談。

與會者轉述，火花羅等人要求未來重大公共工程規劃時，就應納入機車族的需求，並進行隧道優化，他們也呼籲開放機車行駛蘇花改、南迴公路，並實施重型機車上國道。公路總局回應，已在辦理「長隧道通行機車條件」委託研究案，預計完成之後將可提供科學的客觀數據，並對是否開放騎乘機車提供具體建議；林佳龍則指示，研究案期中報告審查時，應邀請協會代表參與討論。

林佳龍強調，「長隧道通行機車條件」研究案應邀請協會代表參與討論，作為未來是否開放大型重機通行南迴改的依據，並正式邀請協會代表出席交通部下次舉行的道安委員會，共同為道路、標誌與號誌設計的安全性把關。

粉絲專頁「第四維度」也透露，交通部長林佳龍及路政司會中對公路總局下了指示，南迴改通車後三個月的第二階段評估開放重機與大貨車進入。該粉專說，這第一步打破三公里隧道侷限後，很有機會成為全面解禁長隧道的基石，目前大家的傾向是南迴改的抗爭或許可以緩緩，靜待後續交通部的承諾實踐，如果通車後第二階段依然幹話滿篇，我們就把車騎出來殺個他們片甲不留。

此外，林佳龍也在聽取建言後表示，台灣有1300多萬輛機車，但過去道路的規範較為混亂，對機車用路族的權益保障也有所不足，因此正式邀請他們出席交通部道安委員會，一起參與討論，促進交通部及各地方政府重新用機車族的視角檢視道路、標誌與號誌設計，是否能保障所有用路人的安全。

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