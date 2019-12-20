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朱立倫到台南輔選6名立委侯選人　首站到後壁替蔡育輝加油

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記者林悅／台南報導

前台北市長朱立倫20日專程到台南市，為國民黨6名立委候選人輔選，上午首站前往後壁為蔡育輝站台，大力推薦蔡育輝是實在專業的好人才，台南要改變就要好的人才成為立委。

▲前台北市長朱立倫，到台南市為國民黨提名之6名立委候選人輔選，上午首站前往後壁為蔡育輝站台，大力推薦蔡育輝是實在專業的好人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲朱立倫到台南為國民黨6名立委候選人輔選，20日上午首站到後壁為蔡育輝站台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前台北市長朱立倫，到台南市為國民黨提名之6名立委候選人輔選，上午首站前往後壁為蔡育輝站台，大力推薦蔡育輝是實在專業的好人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

朱立倫指出，他今天特別到台南，是為6名國民黨立委候選人輔選，很多人抱怨台灣狀況不好，希望改變台灣讓其更好，立委外也希望總統也能夠改變，事實上，台灣要更好的，就是需要不斷的進步。我們希望台南更好，希望我們都有好的立法委員，蔡育輝能夠當選，就是改變的開始。

朱立說，21日在高雄有遊行，他知道分成兩部分，一是挺韓遊行，這是高雄所辦慶賀高雄市長國瑜高雄就職1週年，我們會用這個歡樂的角度來參與。我們作為韓國瑜的朋友、好朋友們，大家都去參與，這是好事，用歡樂的心情去參與。鎮

▲前台北市長朱立倫，到台南市為國民黨提名之6名立委候選人輔選，上午首站前往後壁為蔡育輝站台，大力推薦蔡育輝是實在專業的好人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於媒體問到國民黨整合的問題，朱立倫表示請大家放心，大家都在幫忙，王金平院長在各地幫我們的立法委員助選，那大家就是用不同方法在助選，像是分進合擊的方式。其實，我們也歡迎郭台銘董事長能幫我們國民黨的立委助選，這都是好事，大家都是用這樣正面的角度去看。

▲前台北市長朱立倫，到台南市為國民黨提名之6名立委候選人輔選，上午首站前往後壁為蔡育輝站台，大力推薦蔡育輝是實在專業的好人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

朱立倫強調，在台灣民主過程中，暴力是最讓人不齒，大家最不願意見到的，所以我們希望走到21世紀的今天，台灣的民主已經進步到一定要用理性和平的方式，不管是總統大選、立委選舉，都是非常理性平和的來完成。

▲前台北市長朱立倫，到台南市為國民黨提名之6名立委候選人輔選，上午首站前往後壁為蔡育輝站台，大力推薦蔡育輝是實在專業的好人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，朱立倫說，韓國瑜競總與國民黨中央現在是採二合一方式輔選，而從他擔任主委的第1天開始，他就跟吳敦義主席以二合一方式輔選，然後我們大家一起來努力，所以今天已經沒有分離，可以見到各地都是黨部、總部二合一，然後他也希望能夠發揮最大的力量。當然有些人喜歡見縫插針，但大家放心，我們一定是完全合作在一起。

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