印尼2歲男童「每天抽40根菸」嚇壞全球　14年後現況曝光

記者張方瑀／綜合報導

印尼16歲少年里札爾（Ardi Rizal）曾在2010年爆紅，因為當時年僅2歲的他，竟因為大人的誤導，每天要抽兩包菸，若不讓他抽菸就以自殘威脅。此外，他每天還會飲用3瓶煉乳，導致體重遠超過同齡孩童，如今已順利戒菸的他，身體發生了神奇變化，幾乎認不出是同一人。

▲里札爾自2歲開始抽菸。（圖／CFP）

據《hankyung》報導，里札爾在2010年引起了全球關注，因為他不僅每日飲用3瓶煉乳，甚至還每天抽菸，每天的吸菸量多達40支，比絕大多數成癮的成年人還要多。

里札爾的母親戴安娜（Diana）曾表示，若試圖拿走香菸，里札爾就會發脾氣，甚至開始用頭撞牆，讓她嚇壞，「他陷入瘋狂了，如果不抽菸就會傷害自己」，因為擔心兒子被菸癮害死，於是尋求政府和專家的幫忙，希望能夠讓他成功戒菸。

▲里札爾目前已成功戒菸。（圖／翻攝自X）



在專家的幫助下，里札爾終於開始戒菸。雖然在戒菸初期，他因為菸癮產生頭暈、難以忍受的慾望，但在嚴格的治療下才成功戒菸。

里札爾受訪時表示，他不僅成功戒菸，同時在學校也有不錯的成績。目前16歲的他，希望能夠成為醫生。不過也有報導指出，由於家境問題，里札爾已經輟學，目前在菜市場幫忙賣菜。

印尼當地缺乏對菸草的監管和法律，因此被稱為「吸菸者的天堂」，根據世界衛生組織（WHO）的資料，印尼截至2018年有63%的成年男性有抽菸的習慣，10至18歲的青少年吸菸的比例高達10%，成為嚴重社會問題。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！