差37歲！63歲嬤嫁鮮肉尪　宣布「做人成功」嗨曬超音波照

▲美國一對「嬤孫戀」夫妻宣布，正在期待孩子到來。（圖／翻攝TikTok@kingqurannewpage、oliver6060，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州一對相差37歲的「嬤孫戀」夫婦宣布，他們正在期待「愛的結晶」來到世界上，卻被許多網友質疑不可能，因為女方早已超出生育年紀。他們事後又發布影片解釋，這一切都是代理孕母的功勞。

庫蘭（Quran McCain）15歲在速食店打工時，認識了店長母親雪兒（Cheryl McGregor），6年後再度重逢，迅速墜入愛河。他們絲毫不介意37歲的年齡差距，經常在各大社群媒體放閃，甚至分享性生活。

雪兒今年已經63歲，雖然有了7個孩子和17名孫子女，仍希望與年輕丈夫生孩子。她與26歲的庫蘭如今發布TikTok影片宣布「做人成功」，不僅亮出驗孕棒與超音波照，還分享寶寶的心跳聲。庫蘭更說，「我等不及了，我們終於有了自己的小家庭。我太高興了，我要當爸爸了！」

不過，網友們紛紛質疑，夫妻倆怎麼可能有孩子，「不可能」、「怎麼辦到的？」、「我不相信」。另一些人認為，雪兒或許早就凍卵了，大方獻上祝賀，「恭喜！做母親永遠不嫌晚！」、「真替你們感到開心，不要聽那些黑粉的話，他們只是忌妒而已」、「美麗的時刻」、「你們會是很棒的父母」。

夫妻倆稍後才釋出新影片解釋，他們找上代理孕母，使用庫蘭的精子、代理孕母的卵子，成功懷上孩子。儘管雪兒並沒有懷孕，但會透過領養成為孩子的母親，丈夫庫蘭也能夠藉此成為孩子的父親。