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SHEIN被爆血汗供應鏈「每天工作12小時」　最新回應：正在解決

▲▼中國快時尚品牌SHEIN。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國快時尚品牌SHEIN被爆出血汗風波。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

中國快時尚品牌SHEIN多次爆出「血汗供應鏈」醜聞，最新調查報告顯示，儘管他們承諾改善勞動條件，部分供應廠員工每周工時仍高達75小時，或者每天平均工作12小時。SHEIN對此回應，正在努力解決相關問題，並且「在改善（勞動）條件方面取得重大進展」。

瑞士非政府組織「公眾之眼」（Public Eye）2021年就曾對SHEIN的勞動條件提出質疑，去年夏天訪問廣州6間供應廠的13名員工後，在近期公布最新調查報告，卻發現過度加班依然非常普遍。

這次受訪者年紀介於23歲至60歲，通常每周工作6、7天，每日平均工作12小時，不包括午晚餐休息時間。其中一名資歷20年的縫紉員工說，「我每天從早上8點到晚上10點半都在工作，每個月只休息一天，我沒辦法休更多假，成本太高了。」

受訪者們透露，自從上次調查以來，薪資幾乎沒有變動，每月大約6000至10000人民幣（約新台幣2.7萬至4.5萬元）。但「公眾之眼」指出，如果沒有加班，基本工資僅約2400人民幣（約新台幣1萬元）。員工們還說，如果出了差錯必須無償修改衣服，工廠內監視器數量增加，推測影像被即時傳送到SHEIN，以利監督與管理。

▲▼中國快時尚品牌SHEIN。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，SHEIN創立於2008年，主打多樣風格的廉價服飾，靠著廣州總部附近的數千間供應商，能夠在幾周、而非數月內推出新產品，加上TikTok、Instagram等社群媒體的成功行銷手段，趁著新冠疫情期間迅速成長，如今已躍升全球最大時尚零售商之一。

SHEIN供應商行為守則指出，員工每周工時不應該超過60小時，包括加班時數。針對「公眾之眼」最新報告，該企業表示，產業長工時並非SHEIN獨有的問題，而是品牌與製造商等各方「參與者必須一起努力解決的挑戰」，強調供應廠員工的基本工資，遠高於當地平均最低薪資，同時否認能夠看到供應廠的監視器畫面。

與此同時，SHEIN也承諾「致力盡一切努力，改善我們供應鏈的狀況」，投資數千萬美元強化管理，「我們正在積極努力改善供應廠的行為」，包括確保員工對於工時的自主性，並且獲得公平報酬，「也認知到產業合作的重要性，確保領域持續改善與進步。」

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