24歲僅做過一份工！三重滅門女婿吃喝靠老婆　賭債要岳母幫還

▲無業張嫌在家吃軟飯又好賭，家中經濟全靠妻子一人在六條通的俱樂部上班而來。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市三重區發生祖孫三代滅門血案，24歲張姓女婿涉有重嫌，昨（12）日遭警方逮捕，今（13）日上午被依殺人罪移送法辦，而張男行徑軟爛，生活開銷都仰賴妻子支付，甚至還曾跟岳母商借40萬元還賭債，至今更僅在手機維修店短暫工作過，最終因積欠賭債遷怒全家才痛下殺手，確切案情則仍須釐清。

據了解，張男過去跟隨父親在中國生活，近年於兩岸來回居住，但在台灣幾乎沒有朋友，直到2022年在牌桌上與30歲陳姓妻子相識，2人於同年7月結婚，他也順勢搬進妻子娘家，與岳母和3歲繼子一同居住。

而張男多次聲稱妻子賺錢養家、經濟壓力龐大，他卻繼續吃軟飯靠老婆養，僅在手機維修店短暫工作後就繼續「家裡蹲」，更因沉迷賭博而積欠大筆賭債，1年多前還向岳母商借40萬元還債。

但張男持續在外欠債，雪球也因此越滾越大，他在走投無路下先是賣掉自己的銀行帳戶，導致年紀輕輕就成為「賣簿仔」，此後的信用跌入谷底，最終遷怒全家狠下殺手。

張男1日凌晨先是與妻子發生口角，2人越吵越兇，張男最終竟掐死妻子，而後伴屍一天一夜，乾脆「一不作二不休」，於2日凌晨殺害岳母和繼子，手段極其殘忍．目前全案被依殺人罪調查中，相關案情則仍待釐清。

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