　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

烏龍茶控快進來！茶裏王青心烏龍升級　輕焙口感清香回甘

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼茶裏王青心烏龍。（圖／業者提供）

▲茶裏王青心烏龍全新升級，以「茶種」、「烘焙」、「萃茶技術」三個面向的多層次堆疊，開啟輕烘焙烏龍茶的香氣三重奏。

圖、文／茶裏王提供

你知道，美味的料理除了色與味外，香氣也很重要。但你可能不知道，喝茶時除了講究回甘，多層次的茶香也是品茶的關鍵。在所有茶類中，烏龍茶更被視為茶香表現最為豐富多樣的茶種。隨著種植、製茶技術的不同，烏龍茶也會產生不同層次的香氣。

看準烏龍茶輕烘焙口感的市場新趨勢，台灣即飲包裝茶領導品牌茶裏王，針對旗下「青心烏龍無糖」推出全新口味升級版，主打添加來自高海拔烏龍茶葉與兩大輕烘焙技術，釋放茶葉裡蘊藏的花香與甜香，再加上「單細胞生茶萃取技術」，完整詮釋烏龍茶的茶香、甜香、花香與回甘等深度感官體驗。以「茶種」、「烘焙」、「萃茶技術」三個面向的多層次堆疊，開啟輕烘焙烏龍茶的香氣三重奏，讓許多烏龍茶控都愛不釋口。

▲▼茶裏王青心烏龍。（圖／業者提供）

烏龍香氣首部曲：「多層次」茶種

添加嚴選高海拔烏龍茶葉　深化入口淡雅蘭桂花香

口味全新升級的青心烏龍，強調融入來自高海拔茶葉，相較低海拔，高海拔的種植環境與氣候條件佳，能留住茶葉本身柔長的香氣，還帶有一股幽若迷人的蘭桂花香。此次升級後的青心烏龍因加入了來自高海拔的烏龍茶葉，在品茶前，千萬別忘記感受第一層的淡雅花香，體驗烏龍茶迷人的特色香氣。

▲▼茶裏王青心烏龍。（圖／業者提供）

烏龍香氣二部曲：「多層次」烘焙

二大輕烘焙技術新亮相　 入喉清香、甜香蔓延味蕾

符合近期興起的輕烘焙烏龍茶口感，與過去重烘焙技術不同，此次升級版的青心烏龍採用兩種全新輕焙火技術，強調能保留茶葉中較多的原始香氣，減少重焙火所帶來的焦苦味。「遠紅外線短時間烘焙」能穿透茶葉內部，激發深藏在茶葉裡的香氣，茶湯在入口後自然散發出令人感到舒服的清香前味；「110-125度長時間分段電焙」，則是延續茶葉裡柔和綿長的甜蜜香，以甜蜜香點綴入喉後的中味。此次茶裏王藉由二大輕烘焙技術，凸顯高海拔烏龍茶葉的茶香特色，開啟喝烏龍茶的前中味香氣體驗。

▲▼茶裏王青心烏龍。（圖／業者提供）

烏龍香氣三部曲：「多層次」茶湯萃取工藝

傳統製茶技術混搭「單細胞生茶萃取」　點綴烏龍茶香回甘尾韻

另外，茶裏王也透過為人所知的「單細胞生茶萃取技術」與傳統製茶工法，在茶葉萃取的過程中提升回甘物質的釋出，與激發烏龍茶葉中本身悠長的茶香，保留茶湯在入喉後回沖上來的回甘尾韻，以喝茶時最注重的回甘作為茶湯第三層次的收尾。

茶裏王青心烏龍茶全新升級　「輕烘焙」烏龍時代正式來臨　身為烏龍茶控的你絕對不能錯過！

炎炎夏日持續發威，茶裏王推出全新升級的「青心烏龍茶」，即日起於各大便利商店與消費者見面！超市、量販店等通路也將於9月份陸續鋪貨完畢，喜歡喝茶的你千萬不能錯過這款清香回甘有感提升的「輕」烘焙烏龍！

ET快訊
快訊／W飯店女模毒趴命案　「土豪哥」判2年10月定讞
昨天才辦完喪事…他走出家門遭2雨衣男「行刑式槍決」
快訊／中油新進女員工教育訓練　遭「纜繩纏繞」身亡
試穿內衣被拍！「前正妹空姐」跪坐床上　碗公胸型外露超性感
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

茶裏王「升級回甘力」再次席捲比利時iTQi！全系列產品讓英國皇室御用主廚也喊讚

血拚大戰提前開打！屈臣氏優惠組合下殺39折起　日藥本舖買1送1

爽買DR.WU美到出水3大攻略！優惠多到董仔、關關計算機按到錯亂

烏龍茶控快進來！茶裏王青心烏龍升級　輕焙口感清香回甘

超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後關鍵原因神分析　網推這家：意外好喝

東森自然美水光保養新發表　快速美容小資好入門

惹人厭的水果排名超震撼　產季短又貴氣的它竟然有人看了就想吐！？

東森自然美延攬各領域專家　首席顧問陳基岱：讓產品再升級

東森自然美48週年重返榮耀　整合線上線下目標衝1000家店

良心成就事業！首席顧問陳基岱：東森自然美是東方人的命定保養品

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

血拚大戰提前開打！屈臣氏優惠組合下殺39折起　日藥本舖買1送1

爽買DR.WU美到出水3大攻略！優惠多到董仔、關關計算機按到錯亂

烏龍茶控快進來！茶裏王青心烏龍升級　輕焙口感清香回甘

超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後關鍵原因神分析　網推這家：意外好喝

東森自然美水光保養新發表　快速美容小資好入門

惹人厭的水果排名超震撼　產季短又貴氣的它竟然有人看了就想吐！？

東森自然美延攬各領域專家　首席顧問陳基岱：讓產品再升級

東森自然美48週年重返榮耀　整合線上線下目標衝1000家店

良心成就事業！首席顧問陳基岱：東森自然美是東方人的命定保養品

【廣編】「9月租屋補助不用審！」H＆D東稻家居為你輕鬆打包一個家

想當《聲林2》踢館魔王？iM短影強力徵召民間好手

誤闖嚇破膽！廢棄空屋橫樑上竟有「一具棺木」原因至今是個謎

蘇友辰／財稅高權濫用　國稅局向公益社團開刀為哪樁？

高職生參與暴力討債虐死致人　可憐單親母須連帶賠償430萬元

去嘉義拜拜！回程憋尿3小時「保特瓶灌滿」爽解脫　深夜神展開...網全笑爛

苗栗縣府與慈濟簽備忘錄　攜手推展防備災教育

吃不到就掏槍！速食店三明治太夯「2周賣光」　他爆氣威脅店員：讓我買

員林分局警友會主任告別式　捐2輛救護車遺愛人間

4年砸4億搶救台灣特稀有植物　農委會啟動「方舟計畫」

外公載她出門...卻雙雙跌落溝渠！4歲女童伴屍整夜嚎啕大哭　小手緊牽醫護

網瘋傳吳小哲遭虐打43秒哀嚎求饒影片　鋁棍狠打圍毆「乎伊斷」真相曝

消費熱門新聞

最惹人厭的水果排名竟然有它！

超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後..

248元「帝王泡麵」又來了！中..

好市多健康食品塑化劑竟超標5倍

99划算節曝「淘寶折學」省錢攻..

台中秀泰「爸媽放風天堂」開幕

這3家咖啡「買一送一」優惠齊發..

「讓電信三雄少賺」台灣之星小編..

靠「隱藏秘招」免收錢！好市多中..

獨家限定！超商變身「24小時燒..

首席顧問：東森自然美用良心做保..

被叫豬靈！女星甩18公斤秘訣公..

全台最大室內碼頭上線啦！

驚傳恐怖美食外送員騷擾女顧客！

更多熱門

相關新聞

插畫家馬克新作命中上班族心聲

上班族的厭世心聲，網路插畫家馬克最懂！向來擅以幽默揶揄的方式勾勒職場社畜實境的馬克，長達11年來持續不懈的創作能量，為他累積了高達85萬粉絲的超人氣。近期馬克延伸茶裏王新廣告影片，將職場常見的3大議題「靠關係」、「放棄」與「選擇」3大命題化為新作，招招命中上班族心中最軟的一塊。

茶裏王「回甘升級」席捲iTQi

ET小編都是被新聞耽誤的XX？

50嵐再漲價確定！高雄地區6/1漲到台北價

超商現泡茶飲霸主！年賣破400萬杯

關鍵字：

茶飲茶裏王青心烏龍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面