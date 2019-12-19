走斑馬線被賓士高速猛撞！「0減速」車禍畫面曝光　網友留言灌爆

▲駕駛沒有減速直接撞上正在過斑馬線的行人。（圖／翻攝自YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市新店區中華路17日上午發生一起車禍，一名46歲黃姓女子開車行經中華路一處路口時，沒有煞車直接撞上一名正在通過行人穿越道的路人，造成對方身體擦傷且輕微腦震盪。事後有網友在批踢踢上傳車禍影片感嘆，「有沒有走在斑馬線照撞的八卦」，吸引大批網友熱烈討論。

影片中可以看見，當時黃女駕駛賓士車沿中華路往北新路方向行駛，下一秒經過中華路一處路口時沒有減速，結果就直接撞上正在過斑馬線的55歲林姓女子，造成林女當場騰空飛起後重摔在地，她發現自己撞到人後則立刻下車查看，林女送醫後則有擦傷及輕微腦震盪。

▲影片在批踢踢引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自批踢踢）

新店警方到場對黃女進行酒測，發現黃女酒測值為0，初步調查事故原因應該是黃女未注意車前狀況，將依道路交通管理處罰條例對黃女開處1200元以上、3600元以下罰鍰，林女後續民事求償部份則交由2人自行協商。

事件發生後，有網友在批踢踢上傳當時的車禍畫面，直言「有沒有走在斑馬線照撞的八卦」，吸引大批網友熱烈討論。有人說「有卦有推 ，直接撞上去也太猛」、「霸王條款，賠好賠滿」、「原PO好人，行車紀錄器真的很重要」、「肇責準備全吃吧」、「台灣行人超可憐，走斑馬線都會被撞」、「經過斑馬線就要減速啊。」