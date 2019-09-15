騎車婦未讓行人被開單竟罵警　辯「呼哩係」是口頭禪...法官打臉

▲婦人騎機車未禮讓斑馬線上行人，遭員警攔下開單竟飆罵警察。（示意圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

這種「口頭禪」還是少說一點！高姓婦人騎機車未禮讓斑馬線行人，直行右轉，當場遭警察抓包開單，她因心生不滿，竟瘋狂飆罵「你X的」、「X你媽的」、「狗畜生」等，卻辯說這些都是她的口頭禪。台中地院當然不信，依恐嚇危害安全罪判她拘役55日，全案可上訴。

判決書指出，高姓婦人2018年11月13日晚間快6點時，騎機車走北屯區中清路一段準備右轉進文心路4段時，未禮讓斑馬線上行人就直接通過，遭第五警分局水湳派出所李姓警員攔停，並要求出示證件準備開罰單。

高婦竟因不爽被警察開單，當場飆罵「你媽的」、「媽的咧」、「你欠打」、「我想揍你」、「媽的我真的用這個打過去你」、「X你媽的」、「狗畜生」、「混帳」、「你們是不是當街搶錢」、「以後不要讓我看到你，記住你車牌號碼，給我死」等。李員備感羞辱，並心生畏懼，對高提告。

高婦在法庭上雖坦承有在現場講那些話，但否認有妨害公務，辯稱那是她的「口頭禪」，沒有恐嚇對方意思。她當時直行是綠燈，斑馬線上也沒有行人，沒違規卻被開單，會那樣說是被對方逼的。

法官認為，高婦現場所說已足以讓員警感到難堪，貶損他們評價、傷及尊嚴，讓人感到被侮辱，已是一般社會大眾所不能容忍接受。她在員警執行公務時因為不滿講出這些言詞，已構成侮辱，口頭禪之說只是辯駁之詞不足採信。提告警員也表示，當下聽到高婦所言，確實有心生畏懼害怕之意。最後依恐嚇危害安全罪判她拘役55日，可易科罰金。

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