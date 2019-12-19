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美國會通過「12週帶薪育嬰假」！　新手爸媽全羨慕到哭

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圖文／鏡週刊

新手父母要照顧小孩，又需要賺錢養家，往往蠟燭兩頭燒，而美國日前才剛通過的新法案，可能會讓其他國家的爸媽稱羨不已。

根據《France24》報導，美國國會參議院於當地時間17日，通過聯邦公務員可享有12週的帶薪育嬰假，適用於210萬名聯邦文職員，生產、領養或照顧寄養兒童皆在此限，預計明年10月起生效。

在此之前，美國法規規定，聯邦公務員和50人以上公司員工可享有12週無薪育嬰假，但在有了孩子後，父母維持生計經濟壓力更大的情況下，大多數的新手父母不得不以請病假或年假來照顧孩子。

這項法案罕見地同獲美國兩大黨－民主黨和共和黨一致支持，其實這是雙方的交換條件，帶薪育嬰假為民主黨力推的政見，而共和黨議員和美國總統川普為了設立太空部隊的法案能獲得民主黨支持，因此也力挺帶薪育嬰假，連總統千金伊凡卡（Ivanka Trump）在法案通過後，都發文同聲慶賀。

帶薪育嬰假為7380億美元（約新台幣22兆元）的國防支出案條款之一，上週已於美國國會眾議院通過，17日由參議院通過後，就等待美國總統川普批准。

民主黨期盼能將帶薪育嬰假從公部門拓展到民營部門，起草此條款的民主黨籍參議員夏茨（Brian Schatz）表示，聯邦雇員「再也不必被迫在保有薪水和照顧小孩之間做出抉擇」，他還援用研究指出，這項新政將為政府省下每年至少5,000萬美元（約台幣15億元）的人事異動和替代成本（turnover and replacement costs）。


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