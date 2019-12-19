訪友偷車代步後丟路邊　安全帽「兔子」圖案太明顯破功

▲桃園市游姓男子日前在桃園區竊取路旁機車代步，安全帽上兔子圖案成為破案關鍵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓男子日前在桃園區路旁竊取機車代步，警方事後調閱現場附近監視器影片，鎖定其安全帽上有「兔子」圖案為查緝重點，桃園警方18日晚間在龍安街口發現游男帶著該款安全帽騎車經過，經盤查確認游男就是竊車男子，全案依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警分局龍安派出所員警許欽舜、甘哲勳追查轄區最近發生機車竊盜案，發現涉案竊嫌戴著黑色安全帽上有明顯「兔子」圖案，警方將該張監視畫面照片列為查緝重點，在轄區內巡邏時特別留意。

▲桃園市游姓男子日前在路旁竊取機車代步，安全帽兔子圖案被警方鎖定成為破案關鍵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

18日晚間21時左右，許、甘2名員警巡邏時，在龍安街發現騎乘該款「兔子」圖案安全帽42歲游姓男子騎車經過立即上前盤查，游男起初否認涉案，員警出示「兔子」圖案安全帽照片，與涉案人穿著衣物等特徵，游男才坦承是因要訪友，看見路旁鎖匙未拔的機車無人看管，所以順手牽羊騎乘代步，到達目的地後棄置路旁，原以為神不知鬼不覺，沒想到卻因安全帽「兔子」圖案破功，警方訊後依竊盜罪嫌將游男移送桃檢偵辦。

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