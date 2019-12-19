賴品妤回應波特王事件　嗆李永萍想打造「中國特色的觀光產業」

▲賴品妤近日頻頻對李永萍開炮。（圖／賴品妤競選團隊提供）

記者康心禹／綜合報導

新北市第12選區國民黨立委候選人李永萍近日在政論節目上表示，「波特王既然要賺中國大陸的錢，就不要違反合約」，引發網友廣大的討論。對手民進黨候選人賴品妤也抓住機會開炮，嗆李永萍想要在七星瑞芳打造「中國特色的觀光產業」。

李永萍16日在政論節目《少康戰情室》中表示，「說實在的啦，我覺得台灣搞到今天，整天都以為自己是整個世界上唯一一個存在的最了不起的國家，好像全世界都要繞著我們轉」、「中國大陸有他的消費者，有他的民眾喜好，波特王既然要跟人家簽約就不要做這件事，現在激怒人家了，違反商業合約，這件事情還扯什麼政治呢，整件事情都是在操作選情，我的感覺很糟。」此番言論引發很多網友討論，批評聲浪大。

賴品妤針對這件事也在臉書上回擊，「任何一個正常國家會在一般的商業合約裡規定：不可以在影片裡和總統合作、不可以稱呼人家總統、不可以傷害國家感情嗎？還是說，李女士過去豐富的商業經驗，都習慣在合約當中規定這些愛國事項？該不會是因為這種商業習慣，所以您特許松菸文創的權利金事後降低來鼓勵廠商？」

▲李永萍近日在政論節目上對「波特王事件」表示意見。（圖／記者徐斌慎攝）

賴品妤在臉書上發布的影片遭李永萍批評「影片內容沒格調」，她回應「我請問為什麼網路創作、youtube影片製作需要您來審核人家的水準？做過文化局長的李女士，是不是還停留在黨國一體的威權年代，要透過官方來約束創作自由，去管控出版品質？」

賴品妤還說，「李女士這陣子整天說網軍攻擊親中抹紅好壞壞，卻不看看自己把整桶整桶的紅漆往自己身上倒，忙得不可開交，到底誰有空抹紅你？？？？整天狂喊要文創，卻連立法委員最最基本，應該要保護創作自由的能力都沒有。遇到中國政府不只自己腿軟，還叫youtuber跪著賺。我倒是好奇，難道您現在口口聲聲說提升觀光，是要求鄉親、要求七星瑞芳打造『中國特色的觀光產業』？」雙方隔空交戰、炮火猛烈。

新北市選舉委員會18日舉行第10屆立委選舉號次抽籤，第12選區的民進黨參選人賴品妤抽中6號，國民黨候選人李永萍則是抽中4號，目前以李永萍的呼聲較高。但根據綠營內部一份民調顯示，賴品妤選情從一開始落後20%，已經急起直追，現在僅落後對手李永萍3%；但也有消息指出，賴品妤競總成立時出席人數竟不到李永萍的一半，被認為根本是假民調。